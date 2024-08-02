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日本再現票房奇蹟！《驀然回首》台上映　粉絲戲院大哭：年度神作

記者吳睿慈／台北報導

日本必看話題動畫電影《驀然回首》，票房銳不可擋，1日在台上映後，光是一天就收穫超過全台500萬票房佳績，不僅空降全台新片票房冠軍，更傲視所有上映電影，榮登單場滿座率冠軍寶座。本片叫座更叫好，讓許多台灣觀眾在觀賞後，紛紛直呼本片是「年度必看神作」。

▲▼《驀然回首》台上映　粉絲戲院大哭：年度神作。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《驀然回首》在日本上映後成為票房奇蹟。（圖／采昌國際多媒體提供）

《驀然回首》日前在日本上映，票房小兵立大功。即使上映戲院不多，但截至目前已經直逼14億日圓票房，放映戲院數更持續增加當中，被日本影壇視為繼《一屍到底》之後，睽違已久的日本票房奇蹟。相同情況也在台灣發生，正式在台上映之後，一天內榮登「全台新片票房冠軍」寶座。不僅如此，雖然本片只有好萊塢億級強片三分之一的場次數，仍締造出驚人的滿座率，一舉成為「單場滿座率冠軍」，讓人驚嘆本片熱門程度。

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戲院多數場次都銷售一空，甚至還有戲院緊急加開場次以因應購票人潮，再搭配發行商贈送的超珍貴首週入場特典「藤本樹原作分鏡本」，只見戲院出現大排長龍，更有戲院特開專屬售票窗口，只為了本片的銷售。拿到特典的幸運粉絲更直呼「厚厚一本超有誠意」、「近年收過最頂的特典」。發行商也提醒觀眾，本珍貴特典只有在上映第一週1日到8日發送，請務必把握第一週觀賞機會。

▲▼《驀然回首》台上映，劇情逼哭粉絲。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《驀然回首》台上映，劇情逼哭粉絲。（圖／采昌國際多媒體提供）

不僅如此，多數觀賞過《驀然回首》的台灣觀眾，也紛紛心有所感地淚灑影廳，並在觀賞後在社群媒體上分享觀賞心得。光是本片在噗浪、Threads等社群上的單日討論量，就連滑數小時都滑不完，可說是在社群上最火熱的話題，觀眾盛讚「年度神作無誤」、「整個影廳都在哭」、「一定要帶面紙進場」、「想起了我過去的人生」、「大家去看就對了」。《驀然回首》電影上映中。

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驀然回首, 藤本樹, 鏈鋸人

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