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天使萌拋震撼彈引退　最後現TRE成人展「同場還有E奶、K奶女神」

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣AV界女神天使萌日前拋出震撼彈，於直播時無預警宣布2025年6月引退，離開成人界以前，她即將於8月9日至11日現身南港展覽館二館，出席TRE台北國際成人展，成為她最後一次在TRE盛會與台灣老司機親密互動。

▲▼天使萌。（圖／AV8D提供）

▲天使萌引退前，來台參加最後一次的TRE成人展。（圖／AV8D提供）

天使萌無預警宣布即將引退，粉絲極為震驚，她透過手寫信向粉絲道歉和致謝，並表示希望宣布引退的這一天永遠不會來，如今決定往前走，剩下的時間會用盡全力，回饋所有愛她的粉絲。

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事實上，她原本沒有計劃參加2024的TRE台北國際成人展，但為了多與粉絲相處，「還是決定盡我所能去參加，哪怕只是一點點，這樣我就可以和台灣的大家一起度過一些時間。」

▲▼天使萌。（圖／AV8D提供）

▲天使萌盼望與粉絲多多相處。（圖／AV8D提供）

天使萌感謝回饋粉絲的第一彈重頭戲就是應「AV8D」邀請助陣TRE台北國際成人展，她與E奶美少女「淺野心」、K罩杯新生代神乳「二羽紗愛」分別在AV8D攤位上帶來創意且福利滿滿的粉絲活動。

天使萌屆時將和幸運的台灣粉絲零距離互動，包括親手塗鴉、親密合照和放送親筆告白信，也會有滿滿誠意的親筆簽名。天使萌行前向台粉喊話：「如果今年你們能再次支持我，我會很高興！」TRE台北國際成人展門票現已開賣。

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