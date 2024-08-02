天王回歸！GD被爆11月首爾高尺巨蛋開唱　韓網狂歡：瘋掉，好想去

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）近來頻傳預計在8月回歸樂壇，雖然一直沒有正確日期公開，但他過去數度證實「正在準備專輯中」。2日再有新消息公開，他被爆預計於11月在首爾高尺巨蛋（高尺天空巨蛋）開唱，但GD方面並未正面承認。

▲GD有傳11月在韓開唱。（圖／視覺中國CFP）



G-DRAGON於2日被韓媒報導，即將於11月在韓舉辦個人演唱會，且地點選於可以容納1.6萬人的場地高尺巨蛋。只是該消息並未獲得GD方面證實，他的所屬公司Global Entertech Company相關人士低調回應：「高尺巨蛋場地租借還沒確定，場地仍在討論中，日期也還沒確定。」

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▲G-Dragon已經許久沒有回歸樂壇。（圖／翻攝自Instagram／xxxibgdrgn）



雖然沒有確認，但GD即將回歸樂壇，消息一出，馬上讓KPOP粉絲嗨翻，留言驚呼「要瘋掉了」、「好想去喔」、「無條件要搶票」、「已經在期待了」，還有人表示「以為會開更大的場地」、「1.6萬位置不夠吧」。

過去曾有韓媒報導，G-Dragon預計在8月回歸樂壇，據了解，他為了這次的回歸，如火如荼地展開會議，只為給歌迷最完美的面貌，而此次的回歸也將是他暌違7年之久，繼專輯《權志龍》後，再度推出新作品，當時公司證實是真的，他預計在下半年回歸。