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小孟老師／8月5日星座運勢　獅子鈔票全收進口袋

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：放下三心二意
感情：互相尊重尊嚴
財運：財務收益增加
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：射手

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雙子座

工作：迎接保持耐心
感情：主動負擔家事
財運：優惠品撿便宜
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：水瓶

天秤座

工作：重視提高效能
感情：熱情主動付出
財運：得到獎勵資金
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：熱愛這份工作
感情：打扮增添氣質
財運：謹慎規避風險
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：牡羊

金牛座

工作：持續前進未來
感情：戀愛容易達成
財運：新興行業獲利
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子

處女座

工作：努力鞭策自己
感情：積極找尋桃花
財運：主動向外求財
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：藝術作品大賣
感情：改變自我內涵
財運：投資眼光獨特
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：獅子

天蠍座

工作：生意始於朋友
感情：結識異性朋友
財運：獲得良好商機
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：魔羯

雙魚座

工作：指揮權限增加
感情：可望共進晚餐
財運：支出少獲利多
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：得到優秀團隊
感情：心靈相通浪漫
財運：漸漸走出套牢
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙魚

獅子座

工作：瞭解把握市場
感情：自然成功結緣
財運：鈔票收進口袋
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：天秤

射手座

工作：加強管理執行
感情：善待彼此雙方
財運：在外有利洽商
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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