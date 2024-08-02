陳浩南真的來了！　鄭伊健11月首度來台開唱…地點在高雄

記者蔡琛儀／台北報導

出道37年的香港男神鄭伊健無預警宣布將在11月23日首次來台開唱，地點就選在高雄巨蛋，他將2022年起跑的全新巡演帶來台灣，表示：「 我會盡力做好這個演唱會， 大家應該很久沒有聽廣東歌吧！」

▲鄭伊健11月23日高雄巨蛋開唱 。（圖／小金鹿娛樂提供）

鄭伊健以歌手、演員多元身份活躍演藝圈，最有名的作品莫過於《極速傳說》及「古惑仔」電影系列扮演「陳浩南」一角而紅遍全亞洲，一頭飄逸長髮外加冷峻帥氣外型更成粉絲心目中的「大哥」，由於出演眾多電影，而讓他唱的主題曲首首成為經典，舉凡KTV必唱的經典嗨歌〈極速〉、古惑仔系列的〈友情歲月〉及〈甘心替代你〉以及動人情歌〈一生愛你一個〉等都備受歌迷喜愛，也累積許多台灣粉絲追捧。

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得知自己的歌〈極速〉在台灣KTV仍是大家點播的「最愛」，鄭伊健開心笑說：「 每次演唱會都看到台下的觀眾聽到這首歌都會很 『嗨』，很感謝台灣的朋友直至現在還喜歡〈極速〉，屆時 大家來演唱會一起大合唱吧！」 而首次來台開唱就選定高雄巨蛋場地，鄭伊健難掩興奮地表示：「期待能在高雄巨蛋與大家見面！」

▲鄭伊健是首次來台開唱 。（圖／小金鹿娛樂提供）

提及對於高雄的印象，鄭伊健透露：「曾到高雄做過唱片宣傳、電影宣傳及跨年活動，每次時間都很短暫，希望這次趁著開唱，能有時間到高雄拜訪一些藝文建築。」而愛吃美食小吃的他更提到：「我知道高雄靠近海港，有很多新鮮的海鮮，想趁這個機會去品嘗。」鄭伊健更不忘請歌迷推薦好吃的美食：「希望台灣歌迷介紹我好吃的小吃，屆時一到高雄就要好好地大快朵頤！」門票將於8月8日開賣，詳洽KKTIX及FAMIPORT。