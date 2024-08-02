陳柏霖睽違12年「為戲犧聲」　挑戰當唱跳歌手…MV參考男神金城武

記者黃庠棻／台北報導

喜劇電影《鬼才之道》即將在7日上映，其中最精彩的壓箱寶，就是由男主角陳柏霖所飾演的Makoto，生前是一名從來沒有紅過的偶像歌手，他特地親自演唱出道歌曲〈愛的視線〉，歌曲MV做為電影片尾精彩的彩蛋，廣大影迷千萬不能錯過。

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

陳柏霖演唱的〈愛的視線〉今（2）日在各大音樂平台上線，導演徐漢強分享「在寫劇本的時候，就想說要將陳柏霖設定成沒有紅的90年代偶像歌手，所以一直在回想小時候的偶像是長什麼樣子，造型上參考了孫耀威、金城武、鍾漢良、草蜢、小虎隊、林志穎等時代經典。」

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▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

徐漢強坦言MV致敬金城武的〈標準情人〉，畫面一出立刻勾起許多資深樂迷的回憶。陳柏霖拍攝時，提議加入另一個女明星「Afuri」，同時也是他的愛犬，更符合90年代感，沒想到他當下一直忍不住笑場，除了Afuri之外，另一位新人許莉廷也扮起90年代復古造型，整場MV拍下來，整個現場的工作人員都一直在忍笑。

▲陳柏霖帶著愛犬演MV。（圖／牽猴子提供）

對此，徐漢強導演解釋「那個年代的偶像MV有個特色，就是本人都不太可以跟女主角有太親密的互動，我們就是要保持這種感覺，時不時讓他對鏡頭放電、傻笑、做動作，看得出來陳柏霖一直在克服恥度。」

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

事實上，陳柏霖2011年演出電視劇《我可能不會愛你》「李大仁」一角人氣高漲，所演唱的插曲《我不會喜歡你》也成經典，本次在電影《鬼才之道》不僅是睽違12年再為演出作品獻聲，更突破自我大跳愛的視線舞，「恥」度無極限，他坦言「當初為了想有什麼舞步可以成為Makoto的經典符號，可說是是用心良苦，後來也成功讓拍攝現場的工作人員全都笑翻了。」

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）