ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳柏霖睽違12年「為戲犧聲」　挑戰當唱跳歌手…MV參考男神金城武

記者黃庠棻／台北報導

喜劇電影《鬼才之道》即將在7日上映，其中最精彩的壓箱寶，就是由男主角陳柏霖所飾演的Makoto，生前是一名從來沒有紅過的偶像歌手，他特地親自演唱出道歌曲〈愛的視線〉，歌曲MV做為電影片尾精彩的彩蛋，廣大影迷千萬不能錯過。

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

陳柏霖演唱的〈愛的視線〉今（2）日在各大音樂平台上線，導演徐漢強分享「在寫劇本的時候，就想說要將陳柏霖設定成沒有紅的90年代偶像歌手，所以一直在回想小時候的偶像是長什麼樣子，造型上參考了孫耀威、金城武、鍾漢良、草蜢、小虎隊、林志穎等時代經典。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

徐漢強坦言MV致敬金城武的〈標準情人〉，畫面一出立刻勾起許多資深樂迷的回憶。陳柏霖拍攝時，提議加入另一個女明星「Afuri」，同時也是他的愛犬，更符合90年代感，沒想到他當下一直忍不住笑場，除了Afuri之外，另一位新人許莉廷也扮起90年代復古造型，整場MV拍下來，整個現場的工作人員都一直在忍笑。

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

▲陳柏霖帶著愛犬演MV。（圖／牽猴子提供）

對此，徐漢強導演解釋「那個年代的偶像MV有個特色，就是本人都不太可以跟女主角有太親密的互動，我們就是要保持這種感覺，時不時讓他對鏡頭放電、傻笑、做動作，看得出來陳柏霖一直在克服恥度。」

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

事實上，陳柏霖2011年演出電視劇《我可能不會愛你》「李大仁」一角人氣高漲，所演唱的插曲《我不會喜歡你》也成經典，本次在電影《鬼才之道》不僅是睽違12年再為演出作品獻聲，更突破自我大跳愛的視線舞，「恥」度無極限，他坦言「當初為了想有什麼舞步可以成為Makoto的經典符號，可說是是用心良苦，後來也成功讓拍攝現場的工作人員全都笑翻了。」

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

▲陳柏霖為《鬼才之道》獻唱。（圖／牽猴子提供）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

短今勤做醫美遭嫌老「有點難過」！　公開截圖曝無奈：臉就長這樣

短今勤做醫美遭嫌老「有點難過」！　公開截圖曝無奈：臉就長這樣

鄭進一深夜酒醉跌倒　緊急送醫

鄭進一深夜酒醉跌倒　緊急送醫

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

「印度神童」阿南德無預警現身台灣！　與知名音樂人竟是忘年之交

「印度神童」阿南德無預警現身台灣！　與知名音樂人竟是忘年之交

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

短今勤做醫美遭嫌老「有點難過」！　公開截圖曝無奈：臉就長這樣

鄭進一深夜酒醉跌倒　緊急送醫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳柏霖, 金城武, 鬼才之道

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾沛慈為動力火車「颱風天搭飛機」：最曲折坎坷的一次飛行　
  2. ITZY留真自拍被講「去打肉毒吧」！　粉絲不捨出征…作曲家道歉
  3. 五熊車禍「機智動作」救了她！5活命關鍵：一心知道我就是要活著
  4. 田亞霍抱兒上台開唱　「八點檔男神」竟也現身！
  5. 五熊車禍飛起…尪第一反應「伸手保護她」　淚眼：覺得真的活不下來
  6. 五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到
  7. 《最後一封信》原曲歌手「心臟衰竭」離世！　享壽80歲
  8. 瑞瑪席丹突曬「與金髮男合照」甜慶生：為了你　對象竟是周湯豪！
  9. 陳柏霖睽違12年「為戲犧聲」　挑戰當唱跳歌手…MV參考男神金城武
  10. 錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366