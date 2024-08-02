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瑞瑪席丹突曬「與金髮男合照」甜慶生：為了你　對象竟是周湯豪！

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪今歡度36歲生日，並在生日當天無預警推出新歌〈為了你〉，並以此新作品與粉絲共慶生日。他請到混血女星瑞瑪席丹擔任MV女主角，瑞瑪席丹在IG分享兩人在片場的合照，並發文祝他生日快樂，請大家都去聽新歌，周湯豪也回覆她愛心等表情符號。

▲▼▲▼瑞瑪席丹擔任周湯豪〈為了你〉MV女主角。（圖／翻攝瑞瑪席丹IG）

▲▼瑞瑪席丹和周湯豪俏皮合照。（圖／翻攝瑞瑪席丹IG）

▲▼▲▼瑞瑪席丹擔任周湯豪〈為了你〉MV女主角。（圖／翻攝瑞瑪席丹IG）

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私下熱愛打網球的瑞瑪席丹，在MV中揮拍大秀球技，周湯豪在球場另一端甘願為女神當球僮；周湯豪透露當知道MV有打網球的橋段，就覺得女主角非她莫屬了，體育細胞一直不錯的他，問他私下是否也涉獵網球運動？他笑說：「我不會網球，跟MV裡面一樣，我只負責撿球。」

在〈為了你〉的視覺中，周湯豪將華麗復古與街頭潮流完美融合，並使用了強烈的美式風格，MV中還出現了一輛在電影《玩命關頭》中曾出現的紅色復古經典跑車，這款車全台只有5台，非常稀有。此外，他在MV中帶領舞者跳起了一種新的「手勢舞」，該舞蹈的靈感來自於他在「REALIVE」香港場巡演時的洗澡經驗，他也表示，這首歌是他創作的眾多新歌中的一首，也意味著接下來還有機會聽到他更多的新作品。

▲▼周湯豪〈為了你〉。（圖／環球提供）

▲周湯豪在〈為了你〉MV出動全台僅五台的紅色復古經典跑車。（圖／環球提供）

周湯豪的「REALIVE」巡演曾獲得K-DESIGN AWARD金獎和DFA亞洲最具影響力設計獎肯定，他主理的創意團隊也與許多國際品牌進行聯名合作，締造了驚人的買氣與人氣。他坦言，影像創意製作與後製已佔他事業的大部分時間，加上代言與巡演邀約不斷，他的工作量非常大，去年他許願買車，今年他的36歲生日願望是「事情可以做得好、做得順、做得完」。

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