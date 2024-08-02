中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

記者潘慧中／綜合報導

中國體操名將張博恒7月31日在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中，拿下銀牌，成績出爐瞬間，他苦笑的神情剛好被投放到大螢幕。未料，在場觀賽的女星周雨彤不只PO出張博恒的苦笑照，還上傳一系列燦笑照，讓微博網友非常不滿，被罵到急刪貼文。

▲▼周雨彤上傳張博恒失落苦笑的畫面和自己的甜笑比讚照。（圖／翻攝自微博）



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《花兒與少年》第6季前往巴黎錄製節目期間，剛好遇上奧運，一行人直接在場內錄影，豈料接連引發罵聲，首當其衝的就是周雨彤。她在微博PO出張博恒落敗苦笑的照片後，剩下的幾乎都是她甜笑比讚的照片。

▲▼周雨彤被微博網友罵翻。（圖／翻攝自微博）



儘管周雨彤的貼文內容是「永遠為中國隊驕傲」，但微博網友還是很生氣，大家紛紛留言「運動員的眼神配上周雨彤的笑太諷刺了」、「第一張就是張博恒的失落瞬間，然後她美美自拍，誰看了不生氣」、「說來給運動員加油，卻在漠視運動員的痛苦」，留言區頓時被淪陷。

不只這樣，另一組花少團陳好、宋茜、劉燁、田嘉瑞和榮梓杉則去看了陳夢的乒乓球比賽。但從網友的側拍照中，劉燁、陳好和宋茜不時低頭玩手機，被網友指稱並沒有專心看賽。

▲花少團成員被發現似乎沒認真看比賽。（圖／翻攝自微博）



面對微博網友不滿，周雨彤目前已經刪除引發爭議的貼文，但沒有任何回應，節目組至今也並未回應。