奧運金牌全紅嬋「喜歡黃子韜」！　陸網爆笑狂回：黃子韜事業巔峰

記者張筱涵／綜合報導

中國跳水選手全紅嬋年僅17歲，今年在巴黎奧運跳水女子雙人10公尺台和陳芋汐拿下金牌，賽後受訪被問到喜歡的藝人是黃子韜一事，引起大陸網友熱烈討論。

▲全紅嬋（右）和陳芋汐獲得巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／達志／美聯社）



全紅嬋受訪時被問到，曾在黃子韜舉行演唱會時送花籃，一聽到就露出微微尷尬的表情，接著解釋本身滿喜歡對方：「因為他很搞笑吧，也很帥。」由於最近黃子韜的形象不如以往，被大陸網友直呼「黃子韜迎來了事業巔峰」、「我就說全妹妹怎麼可能沒有『缺點』，現在有了」，不過也有人認為不該問選手這類偏隱私的問題。

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▲黃子韜。（圖／翻攝自微博／黃子韜）



事實上，黃子韜近日因認愛徐藝洋一事引起討論，主要是因為他們從2020年就被拍到或被發現親暱互動，但他始終都否認，2022年時更說是「不實消息」，但兩人私下愛得高調，去年更在南韓夜店大螢幕告白，今年7月14日大動作認愛，被粉絲認為始終都沒有顧及眾人心情，形象受到影響。

全紅嬋在東京奧運拿下跳水女子單人10公尺跳台金牌，不只展現「水花消失術」引起熱議，更直接打破世界紀錄，後續在雙人跳水也有亮眼表現，和搭檔陳芋汐今年拿下2024世界泳聯跳水世界盃冠軍外，在巴黎奧運也拿下跳水女子雙人10公尺台的金牌。