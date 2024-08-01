大蛇丸「阿公過世」不捨發聲！　曬合照訴思念：我們都很好

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber大蛇丸平時用心經營頻道，不時也會找阿公一起入鏡拍片，不過今（1）日他突然在IG上傳一段短片透露，阿公前陣子在家人陪伴下，安詳地走完人生的最後一程，因此最近的影片中才會沒有看到阿公的身影。

▲大蛇丸拍片透露阿公過世。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）

影片中，大蛇丸回憶與阿公相處的點滴，儘管阿公的離去讓他感到難過，但他強調自己已無遺憾，「我用盡所有時間去陪伴阿公，該為他做的，也常常帶他出去玩，全部都做到了。」大蛇丸提到，家人們逐漸將心情調適好，他自己也在慢慢接受這個現實，因此他安慰粉絲們不用太過悲傷，因為在阿公最後的時光裡，大家都陪在他的身邊，讓他快樂且安詳地離開這個世界。

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▲大蛇丸在影片中附上與阿公的合照。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）

大蛇丸在影片內文中，再次寫下有關阿公離世後的真實心情，他表達對阿公深深的思念和祝福，並希望阿公在天國能夠得到同樣的愛與照顧，「希望阿公在那邊一樣有人跟我們一樣愛他照顧他。」同時也在文末感謝粉絲們的關心和支持，強調家人們都很好，讓大家知道他和家人們正在逐漸走出悲傷。影片曝光後，吸引不少人按讚，同時也紛紛寫下加油打氣的留言安慰他。