鳳梨認打罔腰「被對方挑釁」！　火大回擊網友：我是要道歉什麼？

記者孟育民／台北報導

網紅鳳梨（吳泓逸）曾和罔腰有過1段4年情，2人在2019年分手後，如今各自完婚，最近他發文指控對方盜刷他信用卡長達4年，不過罔腰事後否認盜刷，同時也公開1段遭鳳梨毆打的影片，畫面曝光後，掀起討論。為此，鳳梨今（1）日再發聲，「發10年前的影片舊聞重談帶風向，我其實也沒什麼影響。」有網友提問「為什麼要打人」，他直接回應：「因為挑釁啊，怎麼了？」

▲罔腰爆之前遭鳳梨毆打。（圖／翻攝自罔腰IG）

鳳梨表示，自己和老婆歐菈在一起5年來，從未出現過這樣的問題，同時也痛批罔腰跟誰都有狀況，應該好好檢討，「發自己割雙眼皮的照片誤導群眾，有時候我對你的招式已經麻痺了，我是沒什麼影響，反正你把錢還我就對了。」暗指事情的原貌並非大家所見，影片也不是完整片段，表示雙方都有打人，不過罔腰也沒在怕他，公開一本家暴相簿，回應被爆是割雙眼皮的照片，「非割雙眼皮呦，你可能過到日子忘了，我那天被打到眼睛打不開，割雙眼皮會腫一眼，重點我那時還沒割眼睛。」

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▲罔腰和鳳梨隔空交戰。（圖／翻攝自Instagram／wen810615）

風波掀起網路討論，有網友認為鳳梨在合理化暴力行為，質問：「所以挑釁你，你都是使用暴力解決的嗎？」鳳梨則表示：「不然妳想怎麼解決？」甚至回嗆要他道歉的網友，「我是要道歉什麼？你挑釁我的話，我一樣這樣對你。」至於是為何被打？罔腰回應《ETtoday星光雲》，不希望浪費社會資源，表示之前也曾發過文，但當時被對方用劈腿事件壓過，心中百感無奈。