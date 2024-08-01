五月天太原開唱「恩人驚喜站台」　阿信激動：要不是他，我們第一年就夭折

記者蔡琛儀／台北報導

五月天於7月31日、8月2、3、4日在太原山西體育中心體育場開唱，以巴士、大飛球華麗環場近距離會歌迷，以及五月天演唱會上首次無人機助陣，因太原當地和主辦單位大力相挺，出動千台無人機隨著歌曲變換出乾杯、復刻紅跑車、mayday viva rock、神的孩子都在跳5球以及五月天歷年來9場演唱會的黃色計程車、戰艦、步步大象等20個圖騰，以及4500發的㶷爛煙火綻放，場面相當震撼。

▲五月天太原演唱會請到任賢齊當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

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此外，亞洲天王任賢齊更來五月天演唱會義氣相挺，排除萬難前來太原擔任首場嘉賓，任賢齊在五月天25年的音樂歷程佔有極重要的地位，對他們來說是意義非凡的貴人。各自忙於工作的他們，都十分想念彼此，能透過演唱會再次聚首，他們選唱〈突然好想你〉，阿信說：「透過時光機的回顧，找回小齊哥，要不是有小齊哥，五月天可能在第一年就夭折了。在發行專輯之前，小齊哥就帶我們跑透透，跑了很多城市，說不定第一次到太原也是跟著小齊哥。」

而任賢齊也說每回跟五月天在一起，就像回到初相識的那一天，感受到他們的初心，持續至今不認輸，堅持往前的憨人精神，因此演唱會當天就透過「天外有天時光機」，回到任賢齊帶著未正式出道的師弟五月天跑遍演唱會及校園演出的那一天，一起合唱〈傷心太平洋〉。