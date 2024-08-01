五月天石頭「腰椎滑脫」缺席演唱會　阿信洩思念：精神和我們同在

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天7月31日起，在太原山西體育中心體育場展開4場演唱會，不過這次因吉他手石頭被診斷「腰椎滑脫」，需要停止舞台活動進行治療與靜養，難得缺席巡演，阿信在台上介紹團員時，也不小心差點要cue石頭，坦言有點不習慣，「因為第一位總是介紹石頭。」也說：「石頭雖然不在現場，但精神和我們同在。」

▲五月天太原演唱會難得少了吉他手石頭。（圖／相信音樂提供）

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石頭雖然缺席，他演唱會的位子改由技師小花代班，阿信特別感謝小花的支援，「有五月天的陪伴都是最好的一天，怎麼辦講到石頭，又想到石頭。」表示下次會把石頭帶回太原，「從石頭的事，發現大家都會變老，所以大家都要健健康康，不要熬夜，陪伴五月天唱到80歲。」並點了高舉祝石頭早日康復牌子的歌迷，獻唱〈星空〉。

而太原素有歌迷之城的美譽，早在五月天來訪之前，「五月天樂園」就已成型，包括500平方米的〈自傳〉稻田場景、超大型五月天Q版公仔、全城各大地標的歌詞點燈、「謝謝五月天」城市點燈、五月天主題巴士等等，全城都是滿滿的五月天狂潮。

▲五月天在太原連開4場演唱會。（圖／相信音樂提供）

瑪莎開心直呼：「看到整個城市在這幾天變成五月天遊樂園，感謝太原城市給五月天的接待，很感動，感謝在場所有大家！」怪獸也感謝大家不辭千里來此相聚，冠佑則說：「很高興隔那麼久回到太原，昨天晚上到很晚，我記得一進到酒店點了刀削面，我不太吃醋，加了這邊有名的醋，又去外面運動了一下，對這邊不管是食物還有你們，對你們都很想念。」