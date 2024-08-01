鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳泓逸）7月31日突然指控前任罔腰盜刷他的信用卡長達4年，對方隨即否認並表示願意調紀錄。但在忍無可忍的情況下，罔腰也決定翻出往事，上傳鳳梨昔日毆打她的影片。對此，歐菈1日也回應是否有被鳳梨打過。

▲歐菈回應是否有被鳳梨打過。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



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鳳梨毆打罔腰的影片上傳後，不少粉絲都湧入歐菈的Instagram關心，並留言詢問她「鼠鼠會動手打妳嗎」。對此，歐菈在限時動態表示，將近4年來都沒被打過，「各位不用擔心，我跟他就相處得好好的。」

歐菈還無奈地反問粉絲，「有的話我還會在一起到現在嗎」，她強調自己並非傻子，也呼籲大家「看事情不要看一面」，話中有話讓網友不禁好奇背後真相。

▲歐菈強調和鳳梨相處得很好。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



事實上，罔腰表示這一路以來，老公阿猴其實都知道她的經歷，「苦過什麼」，看到老公替她打抱不平時，她通常都只淡淡地說：「我自己的事情別踏入，我會自行處理。」

阿猴雖然心疼罔腰過往的遭遇，但仍勸老婆要學習放下，「現在有我了，我們可以過我們兩人世界，無須理會。」然而，他依然不解，「為何我們安穩過我們日子，不願與你有瓜葛牽連，但時不時我老婆就要被拿出來大作文章？」