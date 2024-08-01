76歲美國爺爺圓夢「朝聖IU演唱會」！後台合照收3禮　搖擺讚嘆：太美

記者張筱涵／綜合報導

美國76歲爺爺拉特特圓夢！今年2月他對IU（李知恩）的喜愛就被看見，更受邀前往演唱會，他在今（1日）上傳影片分享自己的喜悅，而且還收到了來自偶像的小禮物。

▲美國爺爺圓夢去看了IU演唱會。（圖／翻攝自YouTube）



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拉特特今天透過影片分享參加演唱會的整個過程，夫妻倆都穿得十分正式，到演唱會場地四處和他人交流，播到妻子錄下的開場影片時，他更左右搖擺著感嘆「真的太美了」。值得一提的是，他不只受邀去看演唱會，更到後台和IU交流了15分鐘。

▲美國爺爺邊看演唱會邊搖擺。（圖／翻攝自YouTube）



IU特別準備了鑰匙圈、蝴蝶結領帶和韓式傳統髮簪當禮物，拉特特也分享夫妻倆和偶像的合照：「演唱會後感到恍惚，但有如在雲端漫步。IU擁抱了我，我也抱了她，真是夢一般的時刻。」他還透露自己退休後開設了介紹韓劇的YouTube頻道，逐漸展現對韓劇和IU的熱愛，成為IU的官方粉絲俱樂部「UAENA」的一員，被稱為「美國UAENA爺爺」。

▲美國爺爺夫妻倆到後台和IU合照聊天。（圖／翻攝自YouTube）



這次見面引發了粉絲的熱烈反應，「終於見到IU，真是成功的粉絲」，「IU真是信守承諾」、「IU在繁忙行程中仍抽空關心粉絲的親民舉動，難怪她在全球擁有如此多忠實粉絲」。另一方面，IU將於2日前往洛杉磯，繼續進行「2024 IU HEREH世界巡迴演唱會」的演出。