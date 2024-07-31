肯爺3萬張門票「1分鐘秒殺」台灣接力搶票　主辦強調：非傳統演唱會

記者蕭采薇／台北報導

粉絲暱稱為「肯爺」的肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），將於8月25日於桃園體育場（桃園市立田徑場）與Ty Dolla $ign依同開唱。韓國場先傳來捷報，率先開賣的看台區3萬張門票1分鐘秒殺，證明肯爺的強大號召力，台灣場將於8月1日中午開賣。

▲肯伊威斯特（Kanye West）將來台演出。（圖／達志影像、美聯社）

肯爺自2004的首張錄音室專輯《遠離校園》橫空出世，便持續寫下屬於他的傳奇，擁有1.6億張驚人專輯總銷量、24座葛萊美音樂獎、11度空降告示牌專輯榜冠軍。他的藝術性與創造性也表現在被譽為史上最成功Yeezy商業聯名系列，光2021這一年就締造17億美元（558億元台幣）的怪獸級銷售數字。他兩度被《時代》雜誌選為全球百大最具影響力人士。

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▲肯伊威斯特和Ty Dolla $ign將來台演出。（圖／聚善美文創娛樂提供）

他與Ty Dolla $ign去年合組嘻哈超級團體「¥$」，並於今年2月起陸續於芝加哥、紐約、拉斯維加斯、米蘭、波隆那、巴黎、鳳凰城與舊金山等美國與歐洲城市演出。他不只注重現場音樂的編制與呈現，還有衍伸出的視覺、美學與氛圍等沉浸體驗。

▲主辦強調《Vultures Listening Experience》是沉浸式的聆聽會表演、非傳統演唱會。（圖／聚善美文創娛樂提供）

日前他的夥伴Ty Dolla $ign在IG官宣來台演出，還寫了饒富興味的「V2」，似乎預告當晚觀眾有機會聽到千呼萬喚、仍未正式問世的《Vultures 2》，更讓粉絲對即將到來的演出期待度破表。主辦單位強調《Vultures Listening Experience》是沉浸式的聆聽會表演、非傳統演唱會，「敬請熱愛肯爺的粉絲，踏上一場前所未見的全方位現場體驗。」