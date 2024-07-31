罔腰不認盜刷信用卡！「甩監視器畫面」回嗆　鳳梨傻眼：衝X小？

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）曾和罔腰有過一段4年情，如今兩人各自完婚。不料鳳梨31日突在IG限時動態發文指控罔腰盜刷他的信用卡長達4年，除了要她還錢以外，也痛批對方不要臉。稍早他再曬出與罔腰的對話截圖，然而對方表示自己沒有盜刷，讓他氣得再罵「妳可以再瞎一點」。

▲鳳梨指控罔腰盜刷自己的信用卡長達4年。（圖／翻攝自罔腰、鳳梨Instagram）

鳳梨稍早透過Instagram限時動態再曬出與罔腰的對話，罔腰解釋手機綁定的都是自己的信用卡，鳳梨指控的刷卡時間點，她在睡覺，「我沒那麼無聊，卡在哪我也不知道，直接剪一剪，免得又說我怎樣」，鳳梨目前已經將信用卡掛失，罔腰則不斷否認盜刷指控，還嗆鳳梨「你很好笑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方各執一詞，罔腰不認自己有刷鳳梨的卡，鳳梨無奈表示「天下無敵」、「卡就在妳那，妳叫08去剪」。罔腰為自證清白還曬出家中刷卡時間點的監視器，證明自己沒出門，讓鳳梨傻眼直呼「給我看監視器衝三小？關我屁事」。目前看來鳳梨聲稱的被盜刷的金額，很可能要不回來。

▲鳳梨曬出與罔腰對話。（圖／翻攝自鳳梨Instagram）

此前，鳳梨透露從2020年以來，信用卡一直被罔腰盜刷，直到最近凌晨收到刷卡消費的簡訊，他才驚覺事態嚴重，同時也慶幸自己有發現，否則卡片恐怕會持續遭到對方盜刷。為此，鳳梨感到既震驚又無奈，他坦言，真的不知道該怎麼說罔腰這個人，同時也憤怒地向對方喊話：「最好是睡醒回電話，把這四年刷的匯回來，有夠不要臉！」