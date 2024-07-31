三浦春馬逝世4週年！　四部經典電影在台「大銀幕重現」

記者蕭采薇／台北報導

日本男星三浦春馬英年早逝，成為不少影迷心中的遺憾。「中山73」影視藝文空間8月份焦點主題，則將推出「青春的回眸－三浦春馬專題」，回顧他四部膾炙人口的電影。包括榮獲盧卡諾影展評審團大獎的《東京公園》、日本旬報觀眾票選最佳影片《天外者》等。

▲三浦春馬《東京公園》榮獲盧卡諾影展評審團大獎。（圖／海鵬提供）

除了得獎大作外，還包括兩部文學電影，包括改編伊坂幸太郎純愛小說的《小小夜曲》，以及根據日本兩大紀實文學獎暢銷小說改編的《三更半夜居然要吃香蕉？》等。四部電影風格各異，是影迷在大銀幕緬懷三浦春馬的難得機會。

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▲三浦春馬《小小夜曲》改編自伊坂幸太郎純愛小說。（圖／海鵬提供）

此外另一焦點主題為「我的AI伴侶」，一口氣推出曾入選奧斯卡最佳國際電影的《我是你的完美男友》、勇奪威尼斯影展費多拉獎最佳影片的《地球另一端的守候》和入圍奧斯卡最佳動畫片的《再見機器人》等三部將人工智慧和人類、動物情感建立新協作的電影，引領觀眾感受更有愛的AI世界。

▲《再見機器人》入圍奧斯卡最佳動畫片。（圖／海鵬提供）

此外也將於8月24日邀請精通英、日、中文的詩人作家陳育律，出席「當我們翻譯彼此：對話 AI，理解愛」專題講座。陳育律曾出版多本暢銷詩集，更傳神翻譯芬蘭大師阿基郭利斯馬基的《落葉》、伊莉莎白二世傳奇人生的《天生女王》以及賣座勵志片《56種喝采》等數十部電影，透過專業妙談翻譯、對話 AI。