禁藥王、栗子宣布單飛不解散！　「謝謝這幾年的照顧」：經深思熟慮

記者劉宜庭／綜合報導

饒舌團體「禁藥王&栗子」今（31日）無預警宣布單飛不解散，並與公司解除合作關係，2人強調，這項決定是經過深思熟慮後做出的，未來將以更靈活的形式繼續活動。

▲禁藥王、栗子宣布單飛不解散。（圖／翻攝自IG／禁藥王&栗子）



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在公告中，禁藥王&栗子表達了對公司的謝意，感謝公司在過去的日子裡對他們的支持與栽培，「這段經歷對我們來說意義深遠，感謝公司的每一位合作過的成員。」同時，2人也不忘感謝彼此，「我們一起度過了無數美好的時光，共同努力成長。雖然選擇了個人發展，但團體依然不解散，未來將以更靈活的形式繼續活動，帶給大家更多的驚喜。」

禁藥王&栗子還特別感謝了所有支持他們的粉絲朋友們，「你們的鼓勵和愛一直是我們前進的動力。」他們承諾，無論是個人發展還是團體活動，都會繼續努力，為大家帶來更多優秀的作品，「期待我們在未來各自的領域中綻放光芒。謝謝大家！」

▲禁藥王、栗子雖然選擇了個人發展，但團體依然不解散。（圖／翻攝自IG／栗子）



【聲明全文】

親愛的粉絲朋友及支持我們的媒體們：

今天，我們有一個重要的消息要告訴大家。

經過深思熟慮，我們（禁藥王&栗子）已與（奇洱文創有限公司）正式解除合作關係。未來，我們的團體組合也將進入單飛不解散的全新階段。

在此，我們感謝奇洱文創有限公司在過去的日子裡對我們團體和個人的支持與栽培，這段經歷對我們來說意義深遠，感謝公司的每一位合作過的成員。

同時，也感謝團體成員，我們一起度過了無數美好的時光，共同努力成長。雖然選擇了個人發展，但團體依然不解散，未來將以更靈活的形式繼續活動，帶給大家更多的驚喜。

感謝所有支持我們的粉絲朋友們。你們的鼓勵和愛一直是我們前進的動力。我相信，未來無論是個人發展還是團體活動，我們都會繼續努力，為大家帶來更多優秀的作品，沒在漏氣

期待我們在未來各自的領域中綻放光芒。

謝謝大家！ 禁藥王&栗子 敬上