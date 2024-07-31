獨／退反骨爆遭封殺…瑋哥近況曝！感情被騙「人財兩失」：兩億沒了

記者黃庠棻／台北報導

YouTuber瑋哥曾是「反骨男孩」一員，退團後自己經營新的頻道，也常分享各種搞笑照片和趣事。事實上，他過去曾多次客串台劇，像是《萌學園2聖戰再起》、《90後的我們》，更因奶奶喜愛鄉土劇，在退團之後出現在《天之驕女》，近日《ETtoday星光雲》記者也在秦楊的反詐騙影集記者會遇到他，原因隨之曝光。

▲瑋哥曾是反骨的一員。（圖／翻攝自Instagram／wego666）

八點檔演員秦楊近日專注於製作反詐騙影集，日前舉辦媒體發佈會時，場內竟然見到YouTuber瑋哥，被問到怎麼會出現在這個場合時，他透露是想要現身支持，因為周遭也有很多人被騙，尤其是他自己也被騙，突如其來自爆「被騙感情的部分，人財兩失」。

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▲瑋哥現身秦楊的反詐騙影集記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

瑋哥坦言「人財兩失」後，又進一步說道「一下兩億就沒了」，讓記者驚呼數字之大，沒想到追問之下他才開玩笑表示是指「後代子孫」的部分，並露出「整人成功」的笑容。

▲瑋哥現身秦楊的反詐騙影集記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

隨後，瑋哥被細心地追問之下，才娓娓道來參與反詐騙影集記者會的真正原因，透露自己的阿嬤過去被騙光所有的錢。當時，詐騙集團的人打電給瑋哥阿嬤說道「妳孫子現在在我手上」，阿嬤一聽就趕緊把所有財產匯出去，最後才得知是遭到詐騙。

▲瑋哥透露阿嬤的財產被騙光。（圖／記者黃庠棻攝）

瑋哥繼續透露，阿嬤因為被詐騙，到了晚年都沒有錢養老，說道「最後無疾而終」，到過世前都沒有安享晚年。儘管瑋哥阿嬤有個YouTuber孫子，但他坦言當時年紀還小，來不及賺錢救濟阿嬤，無奈直呼「那時候自己也混不好」，難得展現感性的一面。

▲瑋哥難得展現感性一面。（圖／翻攝自Instagram／wego666）



此外，瑋哥2020年退出反骨，當時曾傳出他遭到酷炫封殺，兩人產生摩擦的原因是理念不同，原本對方承諾要幫他做一首「那卡西」歌曲，讓他可以送給阿嬤聽，沒想到遲遲沒有下文，後來雙方才走向解約。而酷炫則回應「一切都過去了，他愛所有人，不會去阻礙誰的道路。」