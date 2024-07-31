記者蔡琛儀／台北報導

有「芒果王子」封號的台語歌手楊哲，今年大年初二因閃狗，撞上路邊石柱造成火燒車意外，好在他死裡逃生，在車子燒起來前一分鐘就順利逃出車，事後他砸100萬買了一台保時捷休旅車，坦言因為有小孩，加上覺得保時捷安全係數較高，所以選擇買保時捷。

▲ 楊哲今年12月將在高流開唱。（圖／記者黃克翔攝）

楊哲回憶事發當下，因田間的路很窄，為了閃狗車子不小心翻下去，剛好有一對父子經過，「聽到一個聲音一直喊說你車要燒起來了，我沒想什麼就想趕快逃命，好像一種感應。」他奮力踹破擋風玻璃，一心想逃命，「我就想說我不能出事，我小孩還很小，求生意志蠻堅強的。」沒想到洞踹得不夠大，頭一伸出去臉部就被割傷，當場濺血。

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他說自己全程都非常清醒，但全身財物包括手機、現金1萬2千元等都付之一炬，加上車損，總共損失8、90萬元，後來公司打給楊哲的太太，說楊哲沒什麼大礙，他笑虧老婆電視看太多，「但我老婆可能是戲劇看太多，以為我是不是真的有出事，我老婆是真的哭暈，因為她以為我真的出事。」

▲楊哲大年初二發生火燒車意外，死裡逃生。（圖／記者黃克翔攝）

不過楊哲大難不死，歷經死劫平安歸來，一月才在台中圓滿舉行首場個唱，今年12月14日如願返鄉登上高流舞台開唱，他打趣說：「這場票房沒有九成的話我就退出歌壇，回去種芒果！」而他現在也忙著籌備自己的芒果工廠及副業，雖然背負貸款近3000萬元，生活也非常忙碌，但楊哲還是相當期待又興奮，更計畫明年挑戰在台北流行音樂中心開唱。