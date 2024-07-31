筱崎泫「很多人以為接業配很好賺」！PO真實職災照：明顯差很多

記者潘慧中／綜合報導

筱崎泫儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享心情點滴。她30日便在社群網站無奈地說，「很多人可能以為接業配很好賺錢」，下秒PO出職災照，坦承被說「皮膚明顯差了很多」。

▲篠崎泫PO真實職災照。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



筱崎泫在Instagram限時動態坦言，在接業配的過程中，經常試用到不適合的產品就算了，更慘的是「皮膚會變差變醜、不會合作不會賺到錢」，就算花錢、花時間也不一定能修復好。

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長期下來，筱崎泫透露那些不合適的產品造成了慢性傷害，「越來越敏弱肌、毛囊角化之類的毛病很多（現已接近酒糟肌）」，30日做臉時，還被服務人員說皮膚明顯差很多，「只能說～～職災呀～～。」

▲▼篠崎泫皮膚白皙。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



筱崎泫解釋，前陣子可能試用到一款不太適合她的保養品，結果長了很多內包粉刺，30日只好趕快去給專業人士處理，「我皮膚太難搞」，讓粉絲意外窺見業配背後的風險。

筱崎泫IG全文：

很多人可能以為接業配很好賺錢，但其實我經常試用到不適合的

皮膚會變差變醜、不會合作不會賺到錢、

還要花錢花時間努力修復，也不一定會修復好

長期下來的慢性傷害

就是越來越敏弱肌、毛囊角化之類的毛病很多（現已接近酒糟肌）

今天去我去了好多年的做臉姊姊那

她說我以前都不會長這些有的沒的，皮膚明顯差了很多

只能說～～職災呀～～

前陣子試用到可能不太適合我的保養品

長了好多內包粉刺

今天去處理得咪咪冒冒

所以能倖存下來被我端出來推薦的產品

真的是偏難也偏少（我皮膚太難搞）