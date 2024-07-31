記者顧齊祐／綜合報導

日本AV女優堀內美香（舊名：堀內未果子）原本從事護理師工作，因為一句「推特（X）粉絲破萬就下海」而踏入AV界，也因此受到許多網友關注，瞬間在網路暴紅。近日她突在社群平台發布了婚紗照，並宣布要引退，讓粉絲們都相當震驚。

▲日本AV女優堀內美香。（圖／翻攝自X／@mikako0228）

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現年29歲的堀內美香，在2020年5月於社群平台發文表示「只要破1萬粉絲就下海拍AV」，沒想到短短幾個月就成功達標，並在2021年1月以「堀內未果子」的名字成功出道，想不到進入AV界才短短3年半，竟然在近日突然宣布要引退了。

堀内美香28日在社群平台X發布了一張婚紗照，照片中，她穿著一襲白色無袖婚紗，胸口的深V開到肚臍，頭上戴著小皇冠，老公則臉部打上了馬賽克，身穿黑色西裝，左胸口袋插滿花草植物。堀内美香與老公兩人腰間掛著假面騎士腰帶，手牽著手擺出了英雄戰隊的勝利姿勢，背後搭配上了一大團熊熊火焰，彷彿剛剛經歷一場戰鬥，完美重現了特攝片的經典場景。

▲日本AV女優堀內美香。（圖／翻攝自X／@mikako0228）

堀内美香同時也發表聲明寫道：「在7月28日的活動結束後，『堀內美香』這個身份的活動就結束了。」並坦言了進入AV界的感想，最後在文末補充道：「我結婚了！我有我的人生，老公有老公的人生，我們彼此尊重對方，走到了今天。所以我會繼續以我自己的方式生活。希望大家能繼續支持我，我會很開心的！！」