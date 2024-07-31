直擊歐陽娣娣慶生「妮妮、娜娜全到齊」！低胸開2洞穿超辣 萬人朝聖讚爆

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娣娣是歐陽龍、傅娟的小女兒，之前參加選秀節目《創造營亞洲》，以第8名的成績正式在泰國出道。更令人驚豔的是，30日迎來20歲生日的她，轉大人穿超辣的慶生派對照，至今已吸引1.8萬人朝聖按讚！

▲▼歐陽娣娣慶生趴換了兩套衣服。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）



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照片中，可以看到歐陽娣娣換了兩套服裝，其中一件是亮黃色低胸洋裝，胸下開兩個洞的剪裁露出平坦小腹，搭配白襪和白鞋，完美襯托出鉛筆腿。

▲歐陽娣娣穿黃色洋裝。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）



不只這樣，歐陽娣娣還換穿一件白色繞頸洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，合身開高衩剪裁，完全展現出纖細曲線。她在派對中和蛋糕、氣球和凱蒂貓的裝飾品合照，顯見興奮心情。

▲歐陽娣娣穿白色洋裝。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）



值得一提的是，歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽龍和傅娟全部都有到齊，為的就是幫歐陽娣娣慶生，妮妮更一手包辦佈景、蛋糕和氣球，顯見一家人的好感情。

▲全家人都到齊為歐陽娣娣慶生。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）