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《塑膠花》結局催淚！葉全真、李沐「母女和解」唯一合照哭到眼腫

記者黃庠棻／台北報導

台劇《塑膠花》播出大結局，點閱率狂飆五倍。「金勤」吳慷仁與「娜娜」李沐這對亡命鴛鴦走向終點的難分難捨、「賴打」高捷與「西施」陽靚給彼此的人生約定，以及葉全真獨白向女兒喊話的真情流露，各種揪心場面虐爆觀眾，眼淚無預警失守。

▲《塑膠花》葉全真、李沐。（圖／抓馬文化提供）

▲《塑膠花》葉全真演技大爆發。（圖／抓馬文化提供）

《塑膠花》自播出以來每週點閱率節節高升，「花車五人組」吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、大鶴，一夥人在這趟逃亡之旅堆疊出超越家人的羈絆，但天下沒有不散的筵席，他們終將面對命運的殘酷審判。男女主角金勤、娜娜這段更生大叔與叛逆逃家少女的禁忌之戀，讓觀眾都許願兩人能甩脫一切束縛擁有彼此。

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▲《塑膠花》葉全真、李沐。（圖／抓馬文化提供）

▲《塑膠花》結局吳慷仁告別李沐。（圖／抓馬文化提供）

吳慷仁透露，先前看到犯罪事件裡，某些男性犯罪分子旁都有一位女性陪伴，他很想知道是什麼讓身旁伴侶不離不棄，直呼「是愛？還是其實他們對她們很好？或是覺得有機會等到犯罪人改過？再或者真的像《塑膠花》的故事一樣，做完最後一票，我們遠走高飛，再也與世無爭。」

吳慷仁內心也寄望劇中的金勤與娜娜，能過著幸福快樂的日子，但現實把他們逼到絕境，金勤最後推開娜娜，從斷橋墜落了結一切，超虐心橋段讓劇迷淚崩，留言「一開始抱著吃瓜心情看，到最後哭成狗。」李沐也坦言拍攝《塑膠花》那段時間，可以用黑暗的開端形容，表示「成為娜娜的過程裡，我開始極端地厭惡自己，我討厭我的聲音、我的臉、我的思想，我和她一樣渴望摧毀現狀」，直到後來才慢慢從中走出來。

▲《塑膠花》葉全真、李沐。（圖／抓馬文化提供）

▲《塑膠花》葉全真、李沐。（圖／抓馬文化提供）

而葉全真跟李沐的母女情更是引爆核彈等級的催淚效果，日前釋出葉全真透過新聞直播向娜娜含淚喊話的片段，她撕心裂肺說出「其實我不知道怎麼做一個媽媽，但是我很感謝，妳是我的女兒，妳能不能回來教教媽媽，怎麼成為妳心中那個媽媽？」一個絕望母親的真摯告白，慢慢進入娜娜封鎖已久的心房，母女橋上殺青戲更是動容，葉全真也曝光她與李沐在拍攝期間唯一一張合照，自嘲是「熬夜暴哭後的兩枚鹹蛋超人」。

▲《塑膠花》葉全真、李沐。（圖／抓馬文化提供）

▲葉全真公開跟李沐的唯一一張合照。（圖／抓馬文化提供）

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塑膠花, 葉全真, 李沐

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