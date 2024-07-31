蕭淑慎尪又被告！遭控「偷走商業機密」　被逮竟哭求：是她一直逼我

▲蕭淑慎（左）和梁軒安（右）。（圖／霆沃客數位提供）

圖文／CTWANT

女星蕭淑慎和嫩尪梁軒安結婚多年，豈料男方6月底才被一名曾姓女子指控騙財騙色，7月又被旗下女歌手Rina到法院控訴性侵，還向媒體提供梁軒安25秒性騷擾的關鍵音檔，未料這回又被提告，一名蘋果艙業者郭先生指控，去年梁軒安主動找他合作還撥了25萬廣告預算，但未見成效，期間梁軒安多次向員工索取進貨廠商、成本價格等機密資料，用他付的廣告費另外開了蘋果艙品牌，氣得提告背信、業務侵占。

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《三立新聞網》報導，這名投訴業者郭先生表示，自己的公司引進被稱為未來屋的「蘋果艙」，性質類似馬斯克住的組合屋，標榜讓年輕人百萬內擁有自己的一片天地，當時，梁軒安聲稱可以幫忙行銷提升業績，於是投了25萬元廣告費讓梁軒安加入團隊掛名執行董事，但合作期間卻沒賣半台，甚至多次向員工索取產品進貨商成本價格等機密資料占為己有，建立新品牌另起爐灶，讓他憤而提告。

據郭先生控訴，「我投放的廣告，你不是我契約還沒終止，也還沒幹嘛，你就把我東西全部全盤搬走」，他更表示，「這只有台灣，我們想辦法能搬進來簽合約的，那怎麼會變成你們的，我也覺得很奇怪，而且去中國所有的資源，比如說廠商的資源、社群我全部給他加啊，你身為一個公眾人物藝人欸，你的素養在哪裡」？

郭先生還控訴，梁軒安後續竟要求讓出一半公司股份，認為幫忙了名氣，所得利潤應該對分，又哭著表示一切都是蕭淑慎逼的。郭先生拿出影片佐證，當時梁軒安表示，「對不起我壓力真的太大了，她一直逼我，很煩啊，（誰逼你？），蕭淑慎」，不過對於指控，梁軒安也有話說。

根據梁軒安指出，「你如果不把我當作合作夥伴的話，我這邊就是好聚好散，我本人也沒有再去碰他相關的這些所有的業務，也沒有任何的利益產生」，他認為雙方理念不合，同時強調沒有藉此獲利，後續找上的顧客也全部轉介給郭先生，梁軒安捲入metoo事件還未全身而退，這回又被提告業務侵占，真的是風波不斷。

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