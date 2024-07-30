裘莉愛子「沒戴安全帽」驚傳車禍！　十字路口追撞汽車緊急送醫

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）為離婚纏訟7年，他們曾共同撫育6個孩子，其中3名子女為領養。其中越南裔的次子帕克斯被視為和小布關係最為親密，然而他卻驚傳發生車禍，緊急送往醫院。

▲安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和養子帕克斯（Pax Jolie-Pitt）。（圖／路透）

據《TMZ》報導，現年20歲的帕克斯（Pax Jolie-Pitt）美國時間29日發生車禍，他在洛杉磯繁忙的街道上，騎乘電動自行車不慎撞上一輛汽車。據警方消息人士透露，事故發生在下午五點，當時帕克斯正準備要停紅燈，卻追撞上一輛停在十字路口的一輛汽車尾部。

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事故發生後，汽車駕駛趕緊下車查看帕克斯的狀況，發現她並沒有戴安全帽。隨後警察和護理人員趕到了現場，目擊者表示，帕克斯明顯頭部受傷，且表示「臀部疼痛」，因此緊急送往洛杉磯一家醫院接受治療。

▲帕克斯經常騎著心愛的電動自行車出門，沒想到驚傳車禍意外。（圖／達志影像）

醫護人員擔心他有輕微的腦出血，但好消息是傷勢還算穩定，當晚可能就能出院回家。不過帕克斯當時並未配戴安全帽，是否有違規情況，還待警方進一步調查。