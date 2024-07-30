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被浪搖暈！　台灣女優TINY　乳房長腫瘤康復　仍要在日本拍片

記者葉文正／台北報導

市面上首款以短影音為主要體驗的成人娛樂交友平台「NightCo」30日舉行上市發表會，品牌代言人Tiny（胎尼）率領4位性感火辣的「NightCo女孩」在泳池畔與媒體見面，大玩水球遊戲展現性感；Tiny表示：「NightCo是免費註冊，使用者通過年齡驗證、註冊成功，就可以在NightCo看到比IG、X更火辣且內容。」 TINY乳房長過腫瘤仍堅持要在日本拍AV，完成夢想。
▲▼ 0730 NIGHT Co成人娛樂影音平台記者會-Jenny,愛妃教母 。（圖／記者黃克翔攝）

▲  NIGHT Co成人娛樂影音平台記者會-Jenny（左）,愛妃教母 。（圖／記者黃克翔攝）
身為代言人的TINY說，是因為身形嬌小，僅153公分，認為很多小女生會激起很多男生的保護欲，「男生覺得我很可愛，希望未來可以順利在日本出道，當AV女優，自己還年輕，在日本是情色殿堂，在日本拍片則是講日文加英文溝通。」

▲▼ 0730 NIGHT Co成人娛樂影音平台記者會-愛希老師。（圖／記者黃克翔攝）

▲愛希老師彎腰丰姿。（圖／記者黃克翔攝）

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TINY透露，上次去日本拍兩部片，感覺日本成人產業超悠久，包括劇組演員每層及專業度都比台灣高很多，就是為了跟東尼大木合作，影片下架後，對方就沒消沒息，有拿到應有的片酬，但她也強調台灣是首屈一指的高片酬。

▲▼ 0730 NIGHT Co成人娛樂影音平台記者會-Tiny。（圖／記者黃克翔攝）

▲Tiny立志拍日本AV。（圖／記者黃克翔攝）

TINY也說，想要挑戰日本魔鏡號的內容，或是素人搭訕等等，但不想拍屎尿片，拍攝AV是為了圓夢，這次想要透過業界直接跟片商詢問，再次前進東洋圓夢。

▲▼ 0730 NIGHT Co成人娛樂影音平台記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲ NIGHT Co成人娛樂影音平台宣布成立。（圖／記者黃克翔攝）

她也說，在NightCo平台可以看到她拍寫真的服裝，「我本身很忙碌，大家都可到社群平台找我，我比較多會聊性學，性經驗探討，沒有尺度限制，之前去拍片，蠻訝異日本AV男優很乾淨，對戲有年輕跟年長的都有，職業的汁男，都香香的很乾淨。」

▲▼0730 NIGHT Co成人娛樂影音平台記者會-艾希老師。（圖／記者黃克翔攝）

▲艾希老師。（圖／記者黃克翔攝）

她說22歲開始看A片，就喜歡東尼大木，也覺得他長得像周杰倫，覺得他應對進退好可愛，還在朋友家看他的A片，30歲，年紀比較大，偏大，日本人很在意年紀，30歲才追夢，主打台灣女孩，很喜歡AV文化，臉每年都打音波，體重也都要控管，要好好維持體態，更不菸不酒，至於下體部分，有去打皮秒雷射讓那裡看起來粉嫩一點。

▲▼ 0730 NIGHT Co成人娛樂影音平台記者會-Tiny。（圖／記者黃克翔攝）

▲Tiny。（圖／記者黃克翔攝）

TINY也說，她認為愛情與事業不應該衝突到，就算有老公也不會捨棄拍AV夢想。她乳房十年前長腫瘤，上圍仍是有32E，自爆左乳房拿過腫瘤，但她說胸部絕對是真貨，因為躺下來會變成一灘水。

Tiny在NightCo的身份多重宛如三面夏娃，她說：「雖然日常工作已經很忙碌，但我仍不忘每天打開NightCo跟大家聊天互動，身兼官方代言人、經紀人、同時也是使用者，非常希望大家可以來站內找我聊天，除了我本人之外，也有很多其他性感火辣的創作者可以滿足每個人不同的喜好唷！」

夏日炎炎，為了提供給媒體最清涼的畫面，4位穿著性感比基尼的「NightCo女孩」在記者會上玩起水球挑戰，在不能用手抓、腳踩的限制下，輪流設法將不同造型的水球擠破，最有創意的「NightCo女孩」，獲得由Tiny親手頒贈的1000點鑽石。

Tiny說：「許多人都知道我本身是AV經紀人，但我其實也是Night Co官方經紀人唷！非常歡迎許多愛表演、愛聊天、喜歡展現自己的女生來加入我們，另外還有一個獨家消息要分享，就是之後NightCo 也會推出直播功能！我個人超級期待，希望大家之後也要來看看我的直播唷～

記者會尾聲，Tiny為了體恤媒體採訪的辛苦，特別從舞台「下海」，乘著可愛獨角獸游泳圈來到記者朋友面前發放冰棒，讓大家眼中、口中都吃到清涼的冰淇淋，賓主盡歡。

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