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Angelababy傳解除封殺！瘋馬秀風波1年…新劇《相思令》官方過審了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）去年（2023）9月飛巴黎看瘋馬秀，受到輿論砲轟，更遭到官方軟封殺。她近期逐漸恢復公開活動，30日傳出主演的古裝劇《相思令》取得發行許可證，被外界視為正式解封。

▲▼Angelababy《相思令》取得發行許可證，外界解讀她正式解除封殺。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy搭檔宋威龍演出古裝劇《相思令》，改編自台灣作家席絹的小說。（圖／翻攝自微博）

Angelababy主演的《相思令》打從開拍時就受到期待。其實該劇改編自台灣言情小說家席絹的作品《搶來的新娘》，她飾演千金小姐「君綺羅」，在一起經商時，遇見宋威龍飾演的首領「玄烈」，兩人展開一段虐戀劇集於2023年5月殺青。據《搜狐娛樂》報導，《相思令》已經通過審查，取得網劇播出許可證。

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▲▼Angelababy《相思令》取得發行許可證，外界解讀她正式解除封殺。（圖／翻攝自微博）

▲Angelababy《相思令》取得發行許可證。（圖／翻攝自微博）

過去一年來，Angelababy經歷微博、抖音等社群帳號被禁言，代言品牌被刪掉廣告影片，甚至離開主持10年的綜藝節目《奔跑吧》等。如今她逐步回到螢光幕前，有娛樂博主分析，她演出的劇集獲得發行許可證，表示劇集離上線播出時間不遠了，意味著官方認同她的解封。

▲▼Angelababy《相思令》取得發行許可證，外界解讀她正式解除封殺。（圖／翻攝自微博）

▲▼Angelababy《相思令》取得發行許可證，外界解讀她正式解除封殺。（圖／翻攝自微博）

▲娛樂博主解讀，Angelababy主演的戲劇過審，意味著解除封殺。（圖／翻攝自微博）

目前Angelababy除了《相思令》播出有望，已經拍畢等待播出的作品還有《漫影尋蹤》、仙俠劇《塵緣》。

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