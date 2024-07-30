影后小螢幕處女作大含義　《湖中的女人》重現60年代女性爭自由的歷史掙扎

文／電癮好選喆

娜塔莉波曼和摩西英格拉姆聯手主演的《湖中的女人》，是一部深刻反映1960年代女性爭取自由的影集。這部作品以其細膩的敘事和逼真的場景再現，吸引了劇迷關注。而這也是影后娜塔莉波曼從影30年，首度自製自演的電視劇作品，她在接受《電癮好選喆》專訪時直言：「拍影集真是耐力的考驗」。

▲▼《湖中的女人》劇照（Apple TV 提供）。

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問到兩位主演對1960年代的感受。娜塔莉和摩西都表示，最喜愛的是當時的時尚，最痛恨的則是種族歧視。兩位女主角一致表達喜愛60年代的服裝風格，認為時尚代表了那個時代的魅力，不過種族和性別歧視卻是那個時代最令人痛恨的現象；娜塔莉補充說：「種族歧視無論何時都應該被譴責。」

談到如何準備首次主演電視劇時，娜塔莉坦言這是一個耐力的考驗，還將這比喻為從短跑運動員轉變為馬拉松選手。她指出，電影拍攝通常濃縮很多情節，而電視劇需要長時間的投入，直言這是她從影身涯「耐力的創舉」。導演艾瑪哈瑞爾則對娜塔莉的演技給予高度評價，稱她是這一行的佼佼者，「看她演戲如同在看大師表演」。

而在拍攝過程中，兩位主角如何應對角色的複雜性？娜塔莉指出，她喜歡在工作中探索自己生活中未曾經歷的事物，這使她可以擁有不只一種人生，「也是身為演員的魔法」。摩西則分享了她認識不少類似克麗歐（劇中角色）一樣命運多舛的女性，摩西稱這就像在玩一個強大的「假如」心理遊戲，能讓他透過身邊朋友的人生故事，詮釋出自己的角色。

與波曼一起飾演母子的19歲演員諾亞朱普則提到和娜塔莉合作「非常超現實，也有點令人緊張」，但他形容娜塔莉是位非常溫柔的演員，會讓人感到安心。波曼和摩西在片場時常笑鬧，以緩解緊張的氣氛。摩西指出，有時在經歷了一整天情緒高張的對手戲之後，能夠笑一笑可以帶來新的能量。

對於劇中的1960年代場景，導演花費巨大努力來打造真實的年代感。為了避免讓場景感覺像是對那個時期的復刻品，劇組透過尋找60年代街頭攝影師和曾在報社工作的黑人或女性，在美術指導瑪琳娜的帶領下，製作團隊製作了1200本參考樣板，確保每個細節都能真實還原1960年代的氛围。導演希望觀眾能在劇中真實感受到60年代並產生共鳴。

《湖中的女人》無疑是一個關於女性力量和追求自由的強大故事，不僅是對歷史的再現，更是對現代社會的深刻反思，提醒我們不應忘記過去的鬥爭與努力。《湖中的女人》全劇8集，已在Apple TV+上線熱播。