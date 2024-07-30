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李妍瑾哽咽淚崩「沒資格擁正常人一樣的婚姻」　悲吐短命婚真相！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人李妍瑾去年（2023）9月嫁給圈外男友任德榮，沒想到今年1月31日就離婚，婚姻僅維持4個月。她近日在節目吐露與前夫離婚原因，且雙方是和平離婚，但談到原生家庭仍忍不住哽咽淚崩說：「我可能很沒有資格擁有一段，跟正常人一樣的婚姻。」

▲▼李妍瑾節目談離婚原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲李妍瑾節目談離婚原因，哽咽淚崩。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

李妍瑾在節目《命運好好玩》談及與前夫離婚前後的關係。她與前夫到現在還有聯繫，關係就像家人。她結婚後，與丈夫分隔南北兩地，聚少離多成了離婚的關鍵，加上各自有事業，各自也有經濟上的壓力，便決定要離婚。主力是直播賣貨的她更說到：「我談戀愛去的時候，每個月賠30萬。」

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而李妍瑾與任德榮離婚相當和平，當時男方還想要給錢，她覺得不妥拒收，「離婚時還擁抱」。而她提到前夫是眷村家庭，會帶對方回自己的家感受熱鬧，而談到自己的原生家庭，因為父母離婚，小時候被阿公阿嬤養大，也受到姑姑們照顧，長大後出來賺錢養家，經歷阿公阿嬤離世，還把過戶給自己的房子整棟給姑姑，長期承受一個人的壓力與養家，現在又決定離婚，「我可能很沒有資格擁有一段，跟正常人一樣的婚姻」，心想不要讓自己的小孩受這樣的傷，「我寧可他不要出來」，說到此處時更忍不住哽咽落淚，點頭認不敢擁有婚姻。

▲▼李妍瑾節目談離婚原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼李妍瑾節目談離婚原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲李妍瑾說到自己父母離異，長大養家扛經濟的過程，哽咽說沒有資格擁有一段跟正常人一樣的婚姻。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

李妍瑾也在節目中否認婚姻有遭受家暴，「那不是真的打，只是平常的打打鬧鬧一定會有」。

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