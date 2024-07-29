青少棒出身！　曹佑寧換跑道10年「進大巨蛋看球」曝真實感觸

記者張筱涵／綜合報導

曹佑寧曾入選中華青少棒代表隊，因拍攝電影《KANO》對演藝工作產生興趣，改朝演藝圈發展至今10年，但他還是非常關注棒球動態，今（29日）曬出親自到大巨蛋看比賽的照片，發自內心感嘆「真的感動」。

▲曹佑寧到大巨蛋看比賽。（圖／翻攝自Instagram／曹佑寧）



曹佑寧近日到台北大巨蛋觀賞棒球賽事，並在Instagram分享坐在觀眾席看球的照片：「這顆蛋真的孵化了好長一段時間，如今看到滿滿的觀眾進到球場支持享受棒球帶來的樂趣，真的感動。」對大巨蛋建成且棒球運動的現場魅力都非常有感觸。

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梅賢治回應「比賽不受天候影響真的是超級感動，然後冷氣好涼」，其他網友們也期待有天能再次看見曹佑寧打球的英姿，「回顧一下好想看你打棒球噢！如果可以的話會更加精彩」、「小曹我超想看你打棒球喔！你打棒球超帥的」、「小曹的U21夥伴，最近都表現不錯」、「好久沒看到粉紅袖套還有65」。

事實上，曹佑寧青年時期專注於棒球，2010年入選中華青少棒代表隊，2012年進入輔仁大學體育學系並加入棒球隊。他在2014年的台灣棒球電影《KANO》中飾演嘉農王牌投手「吳明捷（阿基拉）」，憑此片獲得2014年台北電影節最佳男配角獎及入圍第51屆金馬獎最佳新演員獎，開始獲得廣泛關注。

隨著《KANO》的成功，曹佑寧開始對演藝工作產生興趣，最終決定終止棒球生涯，全心投入演藝事業，至今10年已累積多部作品經歷和擁有忠實支持者。

▲曹佑寧（左）因《KANO》接觸演藝圈。（圖／威視）