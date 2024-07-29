韓女團奧運金牌十連霸！　「射箭的KARINA WINTER」再被翻引熱議

▲韓射箭女團達成金牌10連霸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張筱涵／綜合報導

韓射箭女子團體28日奪金成功，創下十連霸的紀錄，「射箭強國」也讓韓民眾對射箭運動的關注度較高，今年2月已經有人在看比賽時發現德國射箭選手名字叫「KARINA WINTER」，讓人忍不住聯想到aespa，今（29日）再次被拿出來討論。

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▲aespa成員們的藝名有KARINA和WINTER。（圖／翻攝自Instagram／aespa_official）



韓網友2月就先在論壇FMKOREA上傳「射箭的KARINA WINTER」為題的文章，內文可見其實是一名德國選手叫這個名字，留言區的人也都十分驚訝也感到有趣，「哇！KARINA＋WINTER」、「這竟然是真實發生的」、「姓WINTER好有Feel喔」、「哇！她是真正的KARINA」。

▲韓網於2月討論過德國射箭選手KARINA WINTER。（圖／翻攝自FMKOREA）



不只如此，這件事情在今天又被韓網友發在X（舊稱推特）上，吸引萬人按愛心和2.5萬人轉發。

▼KARINA WINTER選手再次引起討論。（貼文／引用自X，如遭刪除請見諒）

事實上，KARINA WINTER目前已經退役，曾代表德國參加世界各地的射箭比賽，曾拿下2009年世界室內射箭錦標賽個人賽金牌和團體戰銀牌、2012年歐洲射箭錦標賽團體戰銅牌、2014年世界室內射箭錦標賽團體戰銀牌、2015年歐洲運動會個人戰金牌。