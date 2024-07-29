作家小彤罹胰臟癌遭唱衰「日子不多了」！5次化療嚴重嘔吐　她直球反擊

記者田暐瑋／綜合報導

知名作家小彤老師3月確診胰臟癌後，經歷了手術切除腫瘤，正在接受第5次的化療，儘管反胃噁心的症狀極度劇烈，即使注射了止吐針，並服用每日一顆價值520元的止吐藥，胃部的不適依然沒有減少，她只能依賴酸酸的梅子來抑制噁心的感覺。

▲小彤目前仍持續化療抗癌。（圖／翻攝自小彤臉書）



在這艱難的治療過程中，小彤感謝好友們的鼓勵與支持，卻有網友到她臉書唱衰：「日子也剩不多了….加油！」她也直球回應：「親愛的，我絕不放棄，我要拼五年存活率，我信心滿滿，請祝福我喔。」沒想到對方仍然回應：「不可能的任務！」

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小彤並未被酸民言論打敗，反而以更積極的心態回應：「人因夢想而偉大，因勇敢而超越，因意志而成功。我全身充滿正能量，完全無懼任何打擊！」她表示對方還是自己臉書的頭號粉絲，「幸好人生一路走來，我早已習慣各種唱衰與不看好，這反而激勵我更加迎難而上、努力不懈。」

▲小彤遭網友唱衰。（圖／翻攝自小彤臉書）



在接受化療的期間，小彤沒了食慾，但礙於醫生有特別叮嚀不能讓體重下降，也只能努力少量多餐和吃補品，除了噁心，小彤的皮膚也變得敏感脆弱，輕輕一碰就瘀青，隨手一抓就破皮，甚至起了水泡，只能得全身狂擦乳液，再把指甲全剪禿，以防無意中抓傷流血。此外，她也感到極度嗜睡，化療後會看劇看到睡翻不省人事，但其實這樣也好，打拼了數十年，趁此機會好好休息。