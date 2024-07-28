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梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名夜店區域梨泰院2022年10月曾發生嚴重踩踏事件，一時湧入過多人潮慶祝萬聖節，人群擠在巷子裡水泄不通，造成159人死亡。事件發生不到2年，28日凌晨又險些悲劇重演，大咖DJ具佩琪參與Boiler Room 2024音樂節，怎料瞬間湧入過多人潮，開始有人出現呼吸困難症狀，主辦方於28日凌晨1點緊急取消活動，鬧上社會版面。

▲▼梨泰院悲劇重演！大咖DJ具佩琪（Peggy Gou）開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸。（圖／翻攝自Peggy Gou IG、MBC News YouTube）

▲DJ具佩琪（Peggy Gou）在韓國開演，室內人潮多到演出取消。（圖／翻攝自MBC News YouTube）

南韓大咖DJ具佩琪（Peggy Gou）在國際間享有超高知名度，曾參與Coachella、Fuji Rock、Dekmantel等知名的音樂節演出，她28日返韓參加Boiler Room 2024盛會，活動於聖水洞的「S factory」D棟舉辦，消息傳開湧入大批鐵粉到場支持。

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怎料，活動才剛開始，現場已經湧入大批人潮，歌迷緊貼著前方的人、幾乎沒有呼吸空間，室內被擠到滿滿都是人，警方從12點半就不斷接到報案電話表示「這裡聚集太多人了」、「不能呼吸了」，Peggy Gou人氣過旺，原預計活動進行到凌晨4點，但緊急在1點中斷。

▲▼具佩琪（Peggy Gou）開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸。（圖／翻攝自Peggy Gou IG、MBC News YouTube）

▲▼演出湧入太多人潮出動警察，具佩琪（Peggy Gou）在IG上發文表示很難過、心很痛。（圖／翻攝自Peggy Gou IG、MBC News YouTube）

▲▼梨泰院悲劇重演！大咖DJ具佩琪（Peggy Gou）開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸。（圖／翻攝自Peggy Gou IG、MBC News YouTube）

據韓媒報導，警方、消防員收到立刻出動，觀眾遵照現場相關指示才得以順利離開現場，現場雖有5人出現呼吸困難的症狀，所幸在接受治療後，目前已經安全返家，並未有傷亡情況出現。

Peggy Gou也在IG上致歉，因為安全疑慮問題導致演出取消，心情很難過也很沈痛，所幸現場沒有重大事故發生，針對消費者退票問題，她釋出誠意表示會儘速協助大家，並表示正在商議下次演出，請粉絲再稍等一下。只是梨泰院慘案發生不到2年時間，又出現類似狀況，該演出現引起南韓國民撻伐。

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