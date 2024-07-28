51歲陳冠霖7月濕身泡湯！　熱到「滿臉都是汗」真實狀態超狂

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》中陳冠霖首集出現後就消失，最近歸隊繼續拍攝，而他這次消失一陣子，連首映會也未出席，原來是為了陪升高一的兒子到日本福岡旅遊，網友便笑他「掉下懸崖漂流到日本，學日文去了」，觀眾也期待他角色的轉變，看他回來復仇。

▲陳冠霖出演三立八點檔《願望》。（圖／記者林敬旻攝）

51歲的陳冠霖在拍攝《願望》之前，休息了一年多沒拍戲，這次暑假安排和兒子一同出國玩，笑說其實陪小孩出國有時比拍戲還累，但現在開始拍戲也不會有時間再安排。這次除福岡之外，還特地去了熊本，因為這次是兩個家庭一起出遊，由兩個嫂子負責安排所有吃住玩的行程。

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▲陳冠霖日前帶著兒子到日本玩。（圖／翻攝字Facebook／陳冠霖牛仔部落格）

談到跟兒子的旅行，陳冠霖透露最特別就是住了六百多年歷史的老宅民宿，很老、很舊，由一對老夫妻負責管理，讓他最驚豔的是享受到日本傳統的炭烤外，日本阿公還親手炸蝦，用電風扇吹煤炭，嘎茲嘎茲地響，就像處在宮崎駿的世界。

陳冠霖笑說高一的兒子愛好很特別，不迷動漫或電玩，就是愛打球，吃也跟老爸一樣不挑，有得吃就好。而兒子目前高中讀的是小班制又住校，高一就想修德文，因為未來想去德國讀書，很有自己的想法，陳冠霖表示「人生就一次，就盡量去滿足他。」

▲陳冠霖進棚拍攝《願望》。（圖／三立提供）

而陳冠霖在旅遊過後，進棚展開拍攝，開玩笑說自己最常問的問題就是「何時放飯？何時收工？」這次陳冠霖的角色設定從日本回來，他表示其實他父親從小就受日本教育，以前在旅行社工作，每次帶他去日本時就像回家一樣，全程用日文。

▲陳冠霖在《願望》有泡湯戲。（圖／三立提供）

大家都好奇他會不會說一些日文，陳冠霖笑從小就只有學到一些基本生活的對話，出遊可以派上用場。而劇組為了找到符合日本的場景，呈現高品質的戲劇內容給觀眾，用心找到擁有103年歷史的市定古蹟北投文物館拍攝，營造出日本的氣氛。而日前在溫泉旅館拍攝一場他跟黃少祺再次見面的劇情，兩人溫泉裡面霧氣濛濛拍攝，笑言「你們能想像這天氣泡溫泉的感覺嗎？真是快熱死了。」所幸他保養得宜，就算滿臉都是汗，仍呈現出美男子入浴的感覺。

▲陳冠霖在《願望》有泡湯戲。（圖／三立提供）