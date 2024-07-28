冠佑喊話愛女「給我力量」！　51歲生日願望曝光：願妳們一生平安健康

記者黃皓瑋／綜合報導

五月天冠佑與老婆王行芝育有2女，其中17歲的長女小玫瑰（劉芯妤），也跟隨爸爸腳步踏上音樂道路。今（28日）迎來51歲生日的他，發文感謝各方祝福，也向近期推出新歌的小玫瑰喊話：「這首歌有帶給一些人力量，包括我。」並把生日願望給了2個女兒：「希望妳（小玫瑰）和妹妹一生平安健康！」

▲冠佑把51歲生日願望給了女兒。（圖／翻攝自冠佑臉書、小玫瑰IG）

小玫瑰近期推出創作歌曲〈微笑說再見〉，並由阿信與冠佑操刀製作，冠佑稍早在臉書寫下：「17歲的妳，用妳的方式守護身邊的人，感覺這首歌有帶給一些人力量，包括我。」談到生日願望，他則感性寫下：「如果生日願望會成真，爸爸希望妳和妹妹一生平安健康！」也感謝大家給他的生日祝福。

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▲冠佑為小玫瑰新曲擔任製作人。（圖／翻攝自Facebook／Mayday 冠佑）

小玫瑰先前曾親曝〈微笑說再見〉的幕後故事，透露她曾和外婆約好，等歌曲完成後要一起聽，不料外婆在歌曲錄製期間離世，因而留下遺憾。冠佑則因為五月天世界巡演，來不及返台見岳母最後一面，罕見悲痛落淚，讓她直呼「第一次看見爸爸在面前哭」。

▼冠佑臉書貼文。（翻攝自Facebook／Mayday 冠佑。如遭刪除請見諒）

