獨／唐治平認「經濟沒困難」　全台藝人都關心他…曝宋達民給援助

記者黃庠棻／台北報導

藝人唐治平近日因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，今（28）日《ETtoday星光雲》致電唐治平本人，他淡定地表示明天會現身板橋殯儀館簽字將屍體認領走，而媽媽後事的部分將會「一切從簡」，被問到有許多演藝圈朋友伸出援手一事，他也回應了。

▲唐治平表示會認母親的屍體。（圖／記者黃宥寧攝）

關於母親後事一切從簡，唐治平被問到藝人白雲先前有表示願意伸出援手，他則傻眼直呼「我根本不認識白雲」，也坦言截至目前為止有許多藝人都說要幫助他，他則說道「對不起，我不需要幫助」，尤其是金錢的部分，他有愛爾麗集團常如山總裁援助，之後認屍也會有保險金可拿，經濟上不會有太大問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐治平表示自己經濟上沒有困難。（圖／記者黃宥寧攝）

除此之外，唐治平也在採訪中透露，目前自己除了法律需要幫忙之外，最需要的就是「朋友的陪伴」，希望演藝圈能給予的是像朋友一樣的關心，坦言「藝之星教會」的宋達民有給予他信仰上的援助。但唐治平話鋒一轉，表示自己的宗教信仰比較複雜，信基督教的同時也信奉回教，但仍感謝對方的聯繫。

▲唐治平透露宋達民有給予信仰上的援助。（圖／翻攝臉書／宋達民和洪百榕愛的粉園）

此外，唐治平面對各方藝人好友的關心也表達了感激之情，強調經濟上真的不需要援助，在台灣只需要朋友陪伴即可。而家人的關心，他表示之後會回到泰國與當地的親友團聚。