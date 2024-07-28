李佳穎放周杰倫神曲當胎教！　寶寶「嗨到又踢又推」她笑翻：不錯不錯

記者黃皓瑋／綜合報導

41歲的女星李佳穎去年與男友「阿力」結婚，在辛苦求子1年多後，她上個月宣布試管嬰兒造人成功，已經懷孕5個月，獲得大批粉絲祝福。經常分享孕期生活的她，昨（27日）自曝播了周杰倫的歌曲〈聽媽媽的話〉給寶寶聽，讓肚子裡的寶寶嗨到又踢又推。

▲李佳穎放〈聽媽媽的話〉給肚子裡的寶寶聽。（圖／翻攝自IG／junoohknow）



李佳穎昨日曬出3張躺著休息的自拍照，看起來氣色相當不錯。她透露自己在沙發上休息，肚子裡的寶寶卻動個不停，原來平常都用輕柔音樂做胎教的她，突然改放〈聽媽媽的話〉，「沒想到（寶寶）邊聽邊嗨！超大力踢我還推我」，讓她笑稱「聽媽媽的話不錯不錯」。

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▲李佳穎笑稱寶寶聽到音樂後又推又踢。（圖／翻攝自IG／junoohknow）

李佳穎坦言近2年為了求子，經歷過9次取卵，2次植入手術，懷孕期間還2度大出血，所幸最後成功懷孕。她為了寶寶的健康也相當小心謹慎，自嘲是「超老派超傳統媽媽」的她，不僅從備孕期就開始改變飲食習慣：「孕期戒斷咖啡因、花椒、戒糖、戒辣、戒高鈉、戒油炸，還戒掉我最愛喝的奶茶。」也在養卵後期停止染髮和做指甲：「只求寶寶健健康康，我都好。」

▼李佳穎IG貼文。（翻攝自IG／junoohknow。如遭刪除請見諒）