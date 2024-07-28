記者田暐瑋／綜合報導

南韓YouTuber小熙來台灣生活數個月，可愛親切的風格獲得許多粉絲喜愛，近日她到台南玉井要吃芒果冰，卻在台南車站遇到怪男朝著她罵髒話，甚至一路跟隨，過程全被拍下，當她找到警察求助時，怪男卻稱是不滿自己被鏡頭拍到才會尾隨，當她想試著用不算流利的中文反駁時，警察卻沒有聽她的說法，便指責她不要再拍到人，讓她委屈落淚。

▲韓正妹YTR小熙被怪男辱罵。（圖／翻攝自YouTube／小熙xiaoxi 샤오시）



小熙日前因為想吃芒果冰，特地跑到台南玉井，到台南火車站要轉車時，站在車站大廳開直播，一名怪男卻朝她飆出國罵，讓她當場錯愕，當下先快速離開現場，對方竟一路跟在身後，她只好跑進藥妝店，臉上表情相當緊張，待了一陣子才又回到車站準備搭車，一進入月台竟發現對方再度出現在身後，還對著鏡頭揮揮手。

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▲韓正妹YTR小熙被怪男辱罵。（圖／翻攝自YouTube／小熙xiaoxi 샤오시）



因為怪男不放棄地持續尾隨，小熙慌張逃離現場，最後終於找到警察協助，沒想到警察只聽了男方說詞，就先指責她：「因為你有拍到路人，如果上傳到網路上，他如果不願意的話，你可能就把他刪掉。」小熙表示，當時無法好好地用中文解釋，且警察和怪男一來一往，自己完全無法插話反駁，直言感覺警察已經站在怪男那一邊。

▲韓正妹YTR小熙委屈哭出來。（圖／翻攝自YouTube／小熙xiaoxi 샤오시）



影片中，怪男在警察介入後，稱是不滿被小熙拍到，所以才會一直跟著她，小熙想解釋從來沒有未經他人允許就拍攝，也無法阻止他人突然闖入鏡頭內，但怪男反過來指責她：「你就是拍到我，所以我要求刪掉，阿不然我跟你幹嘛？你就一直走，我要跟你講你就一直走，我不知道你在走怎樣的。」警察也不斷附和怪男的話，她最後無力解釋，一臉無奈索性道歉離開，上車後難過又委屈哭了出來。

▲韓正妹YTR小熙被怪男辱罵求助警察反被逼道歉。（圖／翻攝自YouTube／小熙xiaoxi 샤오시）



影片曝光後，引起廣大網友憤怒，「跟蹤狂還理直氣壯說什麼肖像權。這個警察也不了解真正原因，不做為，也是差勁的表現，如何保護人民。欺負外國人」、「這位台南警察也是有問題，這個警察怎麼只聽這個人講，為什麼不聽小熙講話」、「公共場合本來就可以直播自拍，而且是男方自己入鏡還揮手，自己惡人先告狀」。

▲網友相當憤怒。（圖／翻攝自YouTube／小熙xiaoxi 샤오시）