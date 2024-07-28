記者田暐瑋／綜合報導

網紅見習網美小吳與紀卜心因手搖飲標示不清惹議，兩人26日再度公開道歉，坦承產品中混有奶精而非完全的熟成生乳，但強調沒有欺騙，只是想把好喝的飲料分享給大家，小吳更稱自己家人也受到波及。對此，陳沂不滿反嗆：「被揭發後怎麼還好意思以受害者自居。」更點出兩人都是名人，卻放任行銷團隊玩文字遊戲錯誤引導，「他們也覺得用這種騙的方式做生意也沒差啦。」

▲小吳道歉影片仍無法平眾怒。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

陳沂在臉書上發文抨擊紀卜心與小吳手搖飲事件的公關處理，直言若誠摯道歉，事件可能不會鬧了一周之久，會演變到現在的狀況是兩人硬拗跟情勒的處理態度，尤其小吳在片中痛訴自己及家人受到網路攻擊，她也看不下去開砲：「我真不知道標示不實，刻意誤導欺瞞消費者，被揭發後怎麼還好意思以受害者自居欸。」

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小吳和紀卜心自風波爆發開始，先是同行操作、刪除網友IG留言，接著稱說自己跟小吳不是老闆，只是股東之一，負責宣傳及飲料試喝，最後又承認早知道有奶精非純鮮乳，但絕非故意欺騙，「名人出來開店，因為名氣本來就會獲得比較高的關注。但這些名人往往抱著得過且過的僥倖態度。」

▲小吳紀卜心。（圖／翻攝自小吳IG）

陳沂指出，名人開店就該更加愛惜羽毛，「就像這次，明明是是北海道奶粉卻誤導消費者是北海道純鮮乳，如果重視消費者愛惜羽毛，一定會向行銷團隊提出反對意見吧？會放任這樣的宣傳，就是他們也覺得用這種騙的方式做生意也沒差啦！」