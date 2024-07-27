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Epik High台大開唱：要對它感到驕傲！　台下全是「中指」狂搖

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣嘻哈團體Epik High成軍21年，他們27日在台大體育館開唱，嗨爆千名觀眾。Tablo、Mithra Jin和DJ Tukutz穿得很夏天，現身於舞台上，他們用英文高喊著「站起來」，所有觀眾從椅子上跳起來，隨著歌曲〈Pretty Much〉、〈Antihero〉節奏搖擺，全場氣氛高漲。

▲▼Epik High台大開唱：要對它感到驕傲！　台下全是「中指」狂搖。（圖／記者莊喬迪攝）

▲Epik High於27日在台大開唱。（圖／記者莊喬迪攝）

Epik High成員流自我介紹，先放了一段特殊音效，成員還自帶舞蹈效果，全場笑出來，Tablo英文流利，全程用英文對話以外，也秀出驚人的中文實力，擔任起成員的在場翻譯，當DJ Tukutz用韓文說話時，Tablo精準翻譯：「我真的愛這個地方，有很多好吃的東西，有很多漂亮的人，有很多人很好的人。」他宛如語言天才般，觀眾嚇到下巴掉下來。

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▲▼Epik High台大開唱，台下全是「中指」狂搖。（圖／記者莊喬迪攝）

▲Epik High台大開唱，台下全是「中指」狂搖。（圖／記者莊喬迪攝）

團體風格很幽默，他們過去推出「中指形狀的手燈」，並為其取名為「朴圭奉」，發音與「Fxxk you棒」相似，Tablo逗趣地在台上大喊：「我看到很多『朴圭奉』，舉起你們的朴圭奉，我看到很多人在買『朴圭奉』以前會憂慮，你們要為它感到驕傲，要愛你的手燈，睡覺抱著手燈。」一番話也讓在台下歌迷又更用力地搖著「中指」。

▲▼Epik High台大開唱：要對它感到驕傲！　台下全是「中指」狂搖。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼Tablo跳到Mithra Jin身上，結果屁股受傷。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼Epik High台大開唱：要對它感到驕傲！　台下全是「中指」狂搖。（圖／記者莊喬迪攝）

在唱到〈LOVE LOVE LOVE〉時，Tablo更跳到Mithra Jin身上，以無尾熊抱的姿勢緊緊抱著對方，只是Mithra Jin為了抓緊他，一隻手緊卡在他屁股上，唱完歌後，Tablo痛到直呼：「他抓我的屁股太緊了！」DJ Tukutz緩頰：「那是最炸裂的一刻。」Tablo則笑回「裂的只有我的屁股」，全場笑出來。

▲▼Epik High台大開唱：要對它感到驕傲！　台下全是「中指」狂搖。（圖／記者莊喬迪攝）

▲Epik High開唱氣氛超嗨。（圖／記者莊喬迪攝）

Epik High過去曾經許下承諾「每年都來台灣」，2023年的演唱會雖取消，但他們27日在台大體育館開唱時卯足全力，歌單帶來滿滿經典歌曲，〈Happen Ending〉前奏一下全場嗨炸，跟著一起唱，氣氛超熱烈。針對2023年活動取消一事，Tablo過意不去，演唱會尾聲表示「很抱歉去年取消，真的很謝謝你們來，希望我們下一次盡快能再來與大家見面。」最後他們丟出簽名上衣，全場嗨炸。

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