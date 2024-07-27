啦啦隊女神朴旻曙在台首遇強颱！　「冒雨採買物資」喊：不知怎防颱

記者顧齊祐／綜合報導

凱米颱風侵襲，全台各地皆傳有災情，台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」南韓籍成員朴旻曙（Mingo）也首次在台灣體驗了強颱的威力，近日她在YouTube頻道分享了颱風天出門購買物資的影片，表示沒想到強颱的影響這麼嚴重，讓她感到相當驚嚇。

▲朴旻曙以為颱風很快就走所以把買的物資都吃完了。（圖／翻攝自YouTube／Mingo朴旻曙）

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朴旻曙26日在個人YouTube頻道上傳了1支影片，畫面中她綁上馬尾，穿著寬版長袖襯衫與拖鞋，站在家門口並向大家說明「以為颱風今天就會走…所以買的東西都吃完了」，而她也預計叫車前往賣場採買物資，想不到卻叫不到車，於是只好徒步走到便利商店進行購買。

▲朴旻曙感受到強颱的威力而相當驚嚇。（圖／翻攝自YouTube／Mingo朴旻曙）

朴旻曙在前往便利商店的途中，看到了公園的植物都被吹得連根拔起，滿地都是樹枝、落葉，也看到路邊的廣告招牌被吹得破爛不堪，讓她相當驚訝：「比我想像得還要嚴重。」到了便利商店採買，她坦言：「在韓國沒有防颱過，所以不知道要買多少，也不知道怎麼防颱。」於是便買了一整袋的物資，並期望：「應該可以撐個一兩天。」

▲朴旻曙表示在韓國沒有防颱過，所以不知道怎麼防颱。（圖／翻攝自YouTube／Mingo朴旻曙）

影片最後，朴旻曙也呼籲觀眾「颱風天要小心安全，盡量待在家裡，希望大家平安無事」。粉絲看完影片也紛紛在底下留言「mingo自己也要注意安全」、「賢妻良母的樣子太迷人」、「颱風天沒事千萬不要出門啊」、「幸苦Mingo了颱風天買東西很幸苦」。