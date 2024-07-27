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D社完蛋了！外流「NewJeans練習生影片」偷偷下架　韓網：等吃官司

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans由HYBE旗下的子公司ADOR所打造，只是如今母公司與子公司鬧內鬥，她們接連受到無妄之災，日前韓媒《Dispatch》更挖出她們仍是練習生時的影片，當時成員根本未成年，過去的肖像權舊照卻遭到濫用，引起各方不滿。有網友於27日發現《Dispatch》已經默默把該影片全部下架，大批粉絲痛罵「等著吃官司吧」、「跟HYBE一起被告吧」。

▲NewJeans練習生影片」偷偷下架　韓網：等吃官司。（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲NewJeans遭捲入HYBE、ADOR紛爭之中。（圖／翻攝自NewJeans IG）

HYBE與ADOR內戰中，公司使出最終絕招，打媒體輿論戰，日前《Dispatch》放出眾多公司內部資料，內容完整又私密，資料疑似為HYBE所提供。內文指控閔熙珍利用女巫甄選，甚至曝光NewJeans練習生時青澀的影片，引起各界不滿，對此，ADOR也發出聲明抗議將會採取法律訴訟，「NewJeans和她們的父母也對練習生時期影片和個人肖像遭擅自流出的這點，向Hybe表達抗議。」

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▲▼ ▲▼D社默默把「NewJeans練習生影片」下架，韓網笑出來「等吃官司吧」。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼D社默默把「NewJeans練習生影片」下架，韓網笑出來「等吃官司吧」。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼ ▲▼D社尷尬了！外流「NewJeans練習生影片」偷偷下架　韓網：等吃官司。（圖／翻攝自theqoo）

果然近日有網友發現，《Dispatch》已經默默該影片下架，目前全部無法觀看。粉絲心疼NewJeans當時皆未成年，卻淪為公司利益的鬥爭手段，HYBE、ADOR的紛爭無法早日解決，團體只會一直被波及，韓網也留言痛罵「吃相真的很難看」、「《Dispatch》跟HYBE一起等著吃官司吧」、「看來是提供者（HYBE）要求下架，因為不合法ㄎㄎ」、「大家都知道《Dispatch》跟HYBE關係很好了」、「看來是收到告訴狀了」。

▲▼D社尷尬了！外流「NewJeans練習生影片」偷偷下架　韓網：等吃官司。（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲NewJeans甫出道就享有高知名度。（圖／翻攝自NewJeans IG）

閔熙珍現在不只和Hybe有訴訟，日前也被SOURCE MUSIC以妨礙業務和名譽毀損等原因向首爾西部地方法院提出韓幣5億元（約台幣1250萬元）的損害賠償訴訟。不只如此，英國音樂公司WISE MUSIC GROUP於6月分別向ADOR、HYBE、韓國音源著作權協會、索尼音樂發行的香港限量版等單位傳達抗議訴求，認為〈Bubble Gum〉歌曲抄襲樂團Shakatak於1981年發行的歌曲〈Easier Said Than Done〉。

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關鍵字

D社, Dispatch, NewJeans, HYBE, ADOR

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