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快訊／「最美士官長」劉香慈生了！　大小兒子陪產：為什麼妹妹有血

記者張筱涵／綜合報導

「最美士官長」劉香慈今（27日）驚喜分享女兒出生，特別讓2位兒子進入產房，希望以此鄭重其事地向他們介紹新成員的加入，並讓他們了解自己當初是如何來到這個世界的。

▲劉香慈生了。（圖／翻攝自劉香慈臉書）

▲劉香慈生了。（圖／翻攝自劉香慈臉書）

劉香慈生女兒的時候，特別讓2位兒子一起來陪產，希望能讓孩子們知道當初怎麼來到這世界，很開心的是兒子們都很乖：「一起聽到妹妹第一聲哭聲、看媽媽幫妹妹剪臍帶。」

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整個產房的氣氛也在女兒出生後，瞬間變得不同，驚呼聲此起彼落，歡呼著母子均安。劉香慈說小兒子看到妹妹時還說「媽媽，為什麼妹妹有血」，大兒子則是有些不知所措，老公也在最後一起進來大合照。

劉香慈幸福表示：「被醫生拉出來後，妹妹全身濕漉漉，皺眉眨眼，一臉不知道發生什麼事情的萌樣。產房很熱鬧，都是我愛的家人，和讓我安心的護理人員。」更向女兒喊話：「Hello,妳好，小外星人！我的寶貝，我知道妳還想賴在肚子裡，但是我們都等不及見到妳了。」

【劉香慈臉書全文】

妹妹在祝福和期待之下，平安健康的來到世上。
這次我讓兩位哥哥進來陪產，想要和兩位哥哥鄭重介紹妹妹的到來，同時也讓他們知道，他們當初是怎麼來到這個世界上。
哥哥們很乖，安安靜靜的等待著妹妹出生。
一起聽到妹妹第一聲哭聲、看媽媽幫妹妹剪臍帶。
看到妹妹的第一眼，產房瞬間氣氛截然不同，驚呼聲此起彼落，歡呼母子均安。
小李醫生笑著說：怎麼那麼像爸爸。
弟弟說：媽媽為什麼妹妹有血？
攝影師妹妹驚呼：南無大悲觀世音菩薩。
哥哥搓著手有點不知所措。
爸爸最後再進來大合照，套一句小李醫生的金句——坐享其成
被醫生拉出來後，妹妹全身濕漉漉，皺眉眨眼，一臉不知道發生什麼事情的萌樣。
產房很熱鬧，都是我愛的家人，和讓我安心的護理人員。
「Hello,妳好，小外星人！我的寶貝，我知道妳還想賴在肚子裡，但是我們都等不及見到妳了。」

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