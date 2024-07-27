YTR桃園高鐵站「弄丟百萬現金」！一找回愛馬仕包…蹦闆秒掏10萬答謝

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。近日格外引起討論的是，他上高鐵時忘了拿走愛馬仕包，重點是「裡面還有100萬現金」，失而復得後，他立刻拿出10萬答謝撿到包的高鐵人員，掀起網友熱議。

▲▼蹦闆弄丟愛馬仕包和百萬現金。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）



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蹦闆26日在社群網站上傳一段影片，他坦言做了一件很蠢的事，那就是上高鐵時居然忘了拿走愛馬仕柏金包，當初以7、80萬購入，而且裡面還裝有百萬現金，他開玩笑指責助理：「包給我丟在那邊都不用顧。」

▲蹦闆在桃園高鐵站遺失包包。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）



對此，蹦闆只好親赴服務台寫掛失單，表明愛馬仕包遺失在桃園高鐵站，並在前幾天的颱風天領取包包。得知是服務台人員的同事撿到包包時，他便詢問：「我可以跟他答謝一下嗎？」

▲蹦闆順利找回包包。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）



包包和百萬現金失而復得的蹦闆，下秒立刻掏出10萬答謝拾獲包包的工作人員，對方不知所措地拿在手中，他則覺得這是小數目，「所以這告訴我們，我們要做好人，好人會有好報。」

▲蹦闆以10萬現金答謝高鐵員工。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）