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木村拓哉最帥不是臉！日媒揭「身體1部位太完美」　專家讚：是最大武器

記者田暐瑋／綜合報導

木村拓哉出道33年，在演藝圈屹立不搖，51歲的他外貌一直備受讚譽，至今仍是「帥」的代名詞，每每出現新造型，仍能帶動仿效風潮，日媒認為箇中關鍵在於「完美頭型」，一位日娛記者指出，「木村先生每次出演電影或電視劇時都會改變髮型，這也成為了時代的潮流。」有髮型師也曾提到，「他的頭型很好看。」這使得他能夠駕馭各種髮型，這也成為他帥氣的決定性因素之一。

▲木村拓哉被讚頭型超好看。（圖／翻攝自木村拓哉IG）

▲木村拓哉被讚頭型超好看。（圖／翻攝自木村拓哉IG）

對許多人來說，髮型的變化是為了掩蓋頭型的不足，但木村拓哉卻因頭型好看，不需要這些掩飾，而是能夠自由變換髮型，這在他作為演員的表現中成為一大武器，據《週刊女性》報導評論，「對木村來說，髮型的變化是角色塑造的一部分。透過看劇中的髮型，可以大致了解他所飾演角色的性格或人品。」

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▲木村拓哉被讚頭型超好看。（圖／翻攝自木村拓哉IG）

▲木村拓哉被讚頭型超好看。（圖／翻攝自木村拓哉IG）

回顧木村拓哉髮型的變遷，嘗試了多種不同風格，在90年代的《長假》中，木村拓哉的代表髮型是波浪中長髮，展現了鋼琴家的細膩，進入2000年，在《HERO》中，以茶色的半長髮演繹了檢察官的角色，展現了法界的異端氣質，2023年在《教場》中，他以灰白髮形象登場，緊繃的灰色頭髮帶有威嚴，流露出嚴肅冷酷的氣息。

▲木村拓哉髮型變遷。（圖／翻攝自日網）

▲木村拓哉在《長假》中的中長髮當時造成轟動。（圖／八大電視台提供）

▲木村拓哉髮型變遷。（圖／翻攝自日網）

▲木村拓哉在《Hero》裡飾演格格不入的檢察官。（圖／翻攝自日網）

▲木村拓哉髮型變遷。（圖／翻攝自日網）

▲木村拓哉在《教場》裡的灰白髮散發成熟男人魅力。（圖／翻攝自日網）

然而，木村拓哉的髮型也曾引發過批評，今年播放的《Believe－為你架起的橋樑－》中，木村拓哉飾演的土木設計師入獄，由於男性囚犯一般只能有光頭或類似髮型，木村拓哉的髮型卻沒有變化，一度引發議論，即便髮型引起正反兩派聲浪，但對他帥氣的稱讚仍從未消減。

▲木村拓哉髮型變遷。（圖／翻攝自日網）

▲木村拓哉飾演囚犯造型引發討論。（圖／翻攝自日網）

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