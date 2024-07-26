黃嘉千鬆口和夏克立官司「8月收尾」　緊張到想大便邀記者喊：加油！

記者蕭采薇／台北報導

黃嘉千參與舞台劇《穿越門中門》，26日記者會上，她透露即將演出心情很緊張，更被陳大天爆料：「她一直說很想大便！」不過被問到與前夫夏克立的官司聽說將在8月收尾，對此她雙手握拳說：「對！很開心，但現在就是專注在舞台劇。」

▲黃嘉千演出舞台劇《穿越門中門》，並透露與前夫夏克立的官司預計8月收尾。（圖／記者黃克翔攝）

果陀劇場《穿越門中門》26日晚間即將開啟本輪演出，沒想到遇上凱米颱風作亂，連放兩天颱風假，連進場都是團隊前一晚才完成，演員們演出當天才看到舞台模樣，只好抓緊時間總彩。包括梁志民導演、黃嘉千、黃尚禾、盧以恩、陳大天、Albee（范乙霏） 、凱爾在演出前現身記者會，結束前還邀請記者「我們一起喊加油！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舞台劇《穿越門中門》遇颱風攪局，演員凱爾、黃嘉千、陳大天、盧以恩、黃尚禾、Albee演出當天才進行總彩。（圖／記者黃克翔攝）

其實演員們在這段時間輪流感冒，黃嘉千還因此嘗試了人生第一次刮痧。飾演貴婦的Albee則在颱風天意外落枕，只好冒著風雨到醫院急診，目前脖子還不太靈活。今年大學畢業要好好衝刺事業的盧以恩，也一改情純形象在本劇演出應召女，自稱是「性愛顧問」，尺度大突破。

▲盧以恩在舞台劇《穿越門中門》大破尺度演出應召女。（圖／記者黃克翔攝）

▲Albee在颱風天意外落枕，只好冒著風雨到醫院急診。（圖／記者黃克翔攝）