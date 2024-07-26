梁詠琪半年內二度來台開唱！　48歲凍齡美貌超驚人

記者蔡琛儀／台北報導

香港歌手梁詠琪今（26日）起在台北Legacy一連舉辦兩場演唱會，也是她半年來二度在台北開唱，歌單和4月小巨蛋不同，選唱的都是非主打歌，她今下午彩排時，坦言挑戰性最高的就是〈很高興〉，「在98年錄音後，我對這首歌沒什麼感覺，感覺太滄桑又豁然，那時候的我沒辦法理解，過了26年重新愛上這首歌。」

▲梁詠琪半年來二度在台北開唱。（圖／記者屠惠剛攝）

不過48歲的她外貌保養得宜，常被誇跟以前比都沒什麼變，她笑說自己還是有皺紋，也認為女人可以變美，但就是不想做侵入式的醫美，「我跟姐妹們約好，要手拉手自然地老去，一起自然優雅的變老。」

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梁詠琪說，上回小巨蛋演唱會發現真的離觀眾好遠，「唱完立馬有想法，要辦近距離演唱會，很期待看到他們的表情。」之前巡演時，還特地帶望遠鏡上台，就為了好好看清楚歌迷的臉，「有歌迷在山頂很賣力跟我揮手、跟我唱，我覺得很感動。」也因此她才萌生辦近距離演唱會的想法，也盼能唱到其他城市。下半年她則準備要進劇組拍攝電影。

▲▼梁詠琪今起在台北唱兩天。（圖／記者屠惠剛攝）

她此次來台一度強碰凱米颱風，笑說飛機有點晃，但一切順利，反而更關心風雨無阻、辛苦到場的歌迷，這次西班牙籍老公Sergio和愛女Sofia沒有同行，她表示他們4月已經來過，這幾天剛好有了些「Me time」，好好地表演並和朋友聚會，而好友李心潔、許茹芸等都會來看她演出。

梁詠琪本週演出將隨機送給幸運歌迷12件手作陶藝品，她笑說從讀書時就對陶藝很有興趣，疫情期間更在家裡打造小工作室，放置拉坏機以及各式作品，除了家裡的杯盤都是自己的作品，甚至還分送給朋友，有時會做到整晚不睡，作品更是滿到沒地方擺，好在老公跟女兒很尊重她的愛好，好奇會和老公學電影《第六感生死戀》玩雙人拉坯嗎？她笑喊：「想太多了！」