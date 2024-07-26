蔡詩芸泰國放閃王陽明！　「10年前後牽手照」被揪出不同點：厲害

記者劉宜庭／綜合報導

女星蔡詩芸今（26日）曬出2張照片，分別是十年前和十年後的同一個地方所拍，與丈夫王陽明在相同地點重溫舊夢，牽手畫面閃瞎眾人，也展現出夫妻倆甜蜜感情。

▲▼蔡詩芸、王陽明10年前後在相同地點牽手。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）

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蔡詩芸在文中表示：「10年前10年後，一樣的地方，不變的我們。」王陽明則在留言區附上愛心符號：「Same Same.」小倆口重溫舊地，站在美麗的海岸邊，在相同地點擺出同樣姿勢，雖然2張照片穿搭不同，但感情仍舊維持相同熱度，面對有眼尖網友發現「刺青不一樣了」，她則笑回「厲害」。

▲蔡詩芸回應網友。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）

王陽明和蔡詩芸這趟帶著愛女出遊，前往泰國普吉島度假，期間2人在大象旁邊合照，他伸手勾住老婆的肩膀，夫妻倆同時露出開朗笑容。對於海洋、動物生態極為重視的他，如今也寫下旅遊心得，「我們必須說，比起我們10年前來到這裡，泰國普吉島的動物旅遊業發生了很大的變化。」

▲蔡詩芸、王陽明一家三口同遊泰國。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）

在泰國，大象是有靈性的動武，代表著幸運、力量和長壽，也是當地文化和宗教的重要組成部分，「從我們的所見、所經歷以及所了解的情況來看，泰國人民對大象的對待更加有意識，大象騎行營的很大一部分已經變成了大象友好的保護中心。」王陽明進一步表示：「大象現在變得更健康、更快樂，遊客和泰國當地人也是如此。事情應該是這樣的。泰國幹得好！」